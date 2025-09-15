Hà Nội

Xuân Nghi tuổi 31 lột xác quyến rũ, khác xa hình ảnh sao nhí ngày nào

Giải trí

Xuân Nghi tuổi 31 lột xác quyến rũ, khác xa hình ảnh sao nhí ngày nào

Từng là giọng ca nhí gắn liền với tuổi thơ khán giả thế hệ 8x, 9x Xuân Nghi nay đã ở tuổi ngoài 30 với hình ảnh gợi cảm, phóng khoáng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Nhắc đến những giọng ca thiếu nhi đình đám một thời, khán giả không thể quên Xuân Nghi – cô bé với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười đáng yêu, thường xuyên xuất hiện dày đặc trên tạp chí và các video ca nhạc thiếu nhi.
Hình ảnh trong trẻo, ngây thơ của cô từng trở thành ký ức khó phai trong lòng nhiều thế hệ.
Thế nhưng, sau nhiều năm, Xuân Nghi đã có màn “lột xác” khiến không ít khán giả bất ngờ.
Ở tuổi 31, nữ ca sĩ sở hữu body đẫy đà, đường cong quyến rũ và gu ăn mặc có phần táo bạo.
Trái ngược với Xuân Mai từng khiến nhiều người “vỡ mộng” trước hình ảnh hiện tại, Xuân Nghi lại trở thành minh chứng cho sự trưởng thành đầy cuốn hút.
So sánh ảnh ngày bé và bây giờ, khán giả vừa bất ngờ vừa thích thú khi thấy một Xuân Nghi không còn là cô bé thiếu nhi ngây thơ, mà đã trở thành một quý cô gợi cảm, sành điệu.
Dù vậy, trong ánh mắt và nụ cười của cô, người hâm mộ vẫn nhận ra nét trong trẻo, dễ thương đặc trưng của “sao nhí” năm nào.
Không chỉ duy trì sự nghiệp ca hát, Xuân Nghi hiện còn đảm nhận vai trò giám đốc kinh doanh âm nhạc và quản lý nghệ sĩ.
Trên mạng xã hội, giọng ca 9X thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường, khoe vóc dáng thon gọn, làn da trẻ trung cùng phong cách phóng khoáng, cá tính.
Cô tự tin diện những thiết kế bó sát hoặc hở da thịt, toát lên vẻ đẹp đầy sức sống. Ảnh: FB Xuân Nghi
