Xử phạt hàng loạt tài xế xe tải sử dụng đèn, còi sai quy định ở Hà Nội

Ngày 29/1, Công an TP Hà Nội cho biết, tối 28/1/2026 tại khu vực ngã tư Đại lộ Thăng Long – Phạm Hùng (phường Từ Liêm), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội triển khai kiểm tra, xử lý các phương tiện ô tô tải lắp đặt, sử dụng đèn siêu sáng, còi hơi không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong thời gian ngắn, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 đã phát hiện gần 10 trường hợp tài xế điều khiển ô tô sử dụng đèn chiếu sáng độ chế hoặc còi hơi khi lưu thông trong khu đông dân cư; cá biệt có trường hợp vi phạm đồng thời cả hai lỗi. Các phương tiện vi phạm đều được dừng xe kiểm tra, lập biên bản theo quy định.

Điển hình là trường hợp tài xế Lê Quang H. (quê Thái Nguyên) điều khiển ô tô biển kiểm soát 20G-003.XX. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện lắp thêm 2 còi hơi và đèn siêu sáng. Theo quy định, với lỗi lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước hoặc phía sau xe, người điều khiển phương tiện bị xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; đối với hành vi sử dụng còi trong khung giờ từ 22h đến 5h hôm sau tại khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mức phạt là 900 nghìn đồng.

CSGT lập biên bản trường hợp sử dụng còi sai quy định bị xử lý.

Làm việc với CSGT, anh H. cho biết do xe có kích thước, tải trọng lớn nên cho rằng còi nguyên bản không đủ công suất, âm thanh nhỏ, khó cảnh báo các phương tiện khác. “Nhiều lúc bấm còi cũng thấy người đi đường giật mình nhưng lỡ lắp rồi nên cũng dùng tạm”, anh H. trình bày.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, anh Hà Thái D. cho biết thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường đèo, khu vực có sương mù nên đã lắp thêm đèn siêu sáng để quan sát rõ hơn. “Lâu rồi tôi mới lái xe ra Hà Nội nên quên tắt đèn siêu sáng. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để không ảnh hưởng đến người tham gia giao thông khác”.

Thiếu tá Phạm Văn Sơn - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết: Việc sử dụng còi hơi có công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn, đặc biệt tại khu vực đô thị, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là vào ban đêm. Bên cạnh đó, hành vi lắp thêm đèn siêu sáng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do gây lóa mắt, “mù tạm thời” đối với người đi ngược chiều. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện an toàn kỹ thuật của xe cơ giới đường bộ; không tự ý lắp đặt, sử dụng còi, đèn sai quy định, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh – vì Thủ đô bình yên.

