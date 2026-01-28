Hà Nội

Xã hội

Căn cứ xử phạt xe ô tô bị bùn đất che mờ biển số?

Nếu tài xế biết biển số xe bị bùn đất che mờ, nhưng không lau, rửa mà vẫn cố tình tham gia giao thông sẽ bị phạt từ 20-26 triệu theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Hải Ninh

Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt tài xế Nguyễn Văn H. (trú tại Hà Nội) về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số với số tiền 23 triệu đồng, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Khoảng 10h30 ngày 26/1, anh Nguyễn Văn H. điều khiển ô tô mang BKS 30M-246.XX lưu thông trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng). Tại vườn hoa Đan Phượng, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 dừng xe trên kiểm tra và phát hiện ô tô anh H. điều khiển gắn biển kiểm soát không rõ chữ và số.

78.jpg

Làm việc với Đội CSGT đường bộ số 9, nam tài xế cho biết, trước đó 4 ngày, anh điều khiển ô tô nói trên đi tỉnh Thanh Hóa. Do thời tiết mưa và đường bẩn, xe bị bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau. Đáng chú ý, khi về đến Hà Nội dù biết xe bị bẩn, bùn đất bám kín vỏ xe, khu vực đuôi xe và biển số bị che lấp nhưng anh H chưa kịp đi rửa xe do bận công việc.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, nếu tài xế biết xe bị bẩn biển số, có điều kiện rửa xe, lau biển số nhưng vẫn cố tình không thực hiện có căn cứ để xử phạt.

Cục CSGT cũng cho biết nếu phương tiện giao thông đang di chuyển mà bị bụi bẩn tài xế không phát hiện hoặc tại thời điểm đó chưa thể lau rửa do đang tham gia giao thông, cảnh sát sẽ nhắc nhở mà không xử phạt, chỉ đạo này của Cục CSGT là hoàn toàn có tình, có lý và đúng pháp luật. Tuy nhiên, với những trường hợp bùn đất đã bám lâu ngày, chủ phương tiện cố tình không làm sạch, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trong trường hợp tài xế biết biển số xe của mình bị bụi bẩn, có điều kiện để lau, rửa nhưng không thực hiện, cố tình để biển số xe bị che phủ để tham gia giao thông hoặc có những hành vi khác cố tình che biển số xe để tránh phạt nguội, vi phạm với lỗi cố ý thì bị cảnh sát giao thông phạt với mức phạt 20-26 triệu đồng theo quy định tại nghị định 168/2024/NĐ-CP là không sai.

Bởi vậy, thông tin của tài xế đăng tải trên mạng xã hội chỉ là thông tin một chiều, chưa có xác thực, chưa có trả lời của cơ quan chức năng nên chưa thể kết luận được tài xế này là đúng hay sai. Trong tình huống trên, nếu không đồng ý với quyết định xử phạt, tài xế hoàn toàn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính để được tòa án xem xét thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thông tin từ Cục CSGT cho biết tài xế này đã thừa nhận sai phạm và nộp phạt số tiền 23 triệu đồng. Cảnh sát giao thông cũng xác định tài xế biết biển số xe của mình bị bụi bẩn từ 4 ngày trước nhưng không lau rửa, cố tình sử dụng phương tiện có biển số xe bị che phủ, không thể đọc được số và chữ trên biển số xe để di chuyển nên việc xử phạt là có căn cứ.

Vụ việc trên sẽ là bài học đối với nhiều người tham gia giao thông khi biển số xe bị bẩn nhưng vẫn cố tình sử dụng phương tiện để di chuyển.

Hiện nay Hà Nội nói riêng và nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã ứng dụng các thiết bị điện tử vào việc giám sát giao thông và xử lý vi phạm giao thông. Những phương tiện giao thông bị che biển số hoặc biển số không đúng quy cách gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, xử phạt vi phạm. Do đó, những hành vi cố ý che biển số hoặc sử dụng biển số không đúng quy định gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc giám sát các phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử lý nghiêm để lập lại trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông.

