Xử phạt người phụ nữ xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân

Ngày 29/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Đông Cuông đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7.500.000 đồng đối với công dân N.T.H, sinh năm 1973, trú tại thôn An Khang, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai về hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” trên mạng xã hội Facebook.

Người phụ nữ tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 8/1/2026, do không đọc kỹ nội dung các khoản hỗ trợ được nhận sau ảnh hưởng của bão lũ, cho rằng gia đình mình không được nhận đầy đủ số tiền hỗ trợ của Nhà nước, cùng với tâm lý bức xúc từ những vướng mắc trong cuộc sống, N.T.H đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải video phát trực tiếp, trong đó đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, mang tính suy diễn chủ quan, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Đông Cuông đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung liên quan đến bài đăng. Quá trình kiểm tra xác định, hộ gia đình công dân N.T.H đã ký nhận và nhận đầy đủ số tiền hỗ trợ của Nhà nước theo đúng quy định; các nội dung được nêu trong video phát trực tiếp là không có căn cứ, không phản ánh đúng sự thật.

Sau khi được cơ quan Công an thông tin, tuyên truyền, phân tích rõ hành vi vi phạm và các quy định pháp luật liên quan, công dân N.T.H đã nhận thức được sai phạm, nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, tự nguyện gỡ bỏ bài đăng có nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an xã Đông Cuông khuyến cáo, người dân khi đăng tải hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào trên mạng xã hội cần kiểm tra kỹ nguồn tin, bảo đảm tính chính xác, khách quan; nội dung đăng tải, chia sẻ phải tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Việc đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân khác mà còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý đáng tiếc cho chính người vi phạm.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng