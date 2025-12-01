Công ty Cổ phần Dược phẩm Fremed cùng loạt cơ sở dược bị xử phạt

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách các cơ sở vi phạm từ ngày 16/11 đến ngày 30/11 trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Fremed (Lô E9-3a đường Số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh) bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Lý do xử phạt do Công ty Cổ phần Dược phẩm Fremed bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế của cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Cùng lĩnh vực vi phạm, Công ty TNHH Dược phẩm Bách Khang (17 đường 783A Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) bị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 15 triệu đồng.

Lý do xử phạt do Công ty TNHH Dược phẩm Bách Khang mở rộng kho bảo quản trên cơ sở cấu trúc kho đã có hoặc sửa chữa, thay đổi về cấu trúc, bố trí kho bảo quản mà cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc không báo cáo thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự thay đổi theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Hộ kinh doanh nhà thuốc Mai Phương 12 (297 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh); Hộ kinh doanh Nhà thuốc Trần Phát (54/1B Đường Thị Trấn - Tân Hiệp, ấp Tân Thới 1, xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh); Hộ kinh doanh nhà thuốc Nghĩa Hiệp (67/2A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) cùng bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 4 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.