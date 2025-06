Xử lý cơ sở thẩm mỹ không phép mạo danh Bệnh viện Hà Thành

Ngày 27/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp Thanh tra Sở Y tế Hà Nội phát hiện, xử lý một cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép, có hành vi mạo danh Bệnh viện Đa khoa Hà Thành để quảng bá và cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trái phép.

Các biển quảng cáo, dụng cụ và tài liệu thu giữ tại cơ sở thẩm mỹ HT CLINIC.

Thông qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở thẩm mỹ HT CLINIC (tên gọi khác: Hạ Thanh) tại địa chỉ số 725 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội sử dụng trang Facebook “Hút Mỡ Nội Soi - Ha Thanh” (ID: 450148371504177) để quảng cáo công khai các dịch vụ hút mỡ nội soi, đăng tải nhiều hình ảnh, video khách hàng thực hiện phẫu thuật. Đáng chú ý, trên trang quảng cáo xuất hiện nhiều nội dung có tính mạo danh Bệnh viện Hà Thành, sử dụng cụm từ “Hà Thành Hút Mỡ Nội Soi”, đồng thời giới thiệu: “Cơ sở thuộc Bệnh viện Hà Thành, các bác sĩ thực hiện là bác sĩ đầu ngành của bệnh viện…”

Ngày 17/6/2025, tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có dấu hiệu hoạt động khám, chữa bệnh không phép với các dịch vụ như hút mỡ, treo sa trễ ngực, phẫu thuật thẩm mỹ… Nhằm thu hút khách hàng, cơ sở này còn đưa ra các gói dịch vụ với mức giá dao động từ 4 triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thông tin sai lệch về danh tính bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh khiến nhiều người lầm tưởng đây là cơ sở uy tín thuộc bệnh viện tuyến trung ương.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 khách hàng đang sử dụng dịch vụ hút mỡ tại cơ sở. Qua xác minh ban đầu, những người này đều cho biết được nhân viên tư vấn rằng đây là cơ sở thẩm mỹ của Bệnh viện Hà Thành.

Quá trình điều tra xác định, cơ sở HT CLINIC không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh, không có bác sĩ, nhân viên nào có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Cơ sở đã thực hiện dịch vụ hút mỡ cho hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, thẩm mỹ. Người dân chỉ nên sử dụng dịch vụ tại các cơ sở có giấy phép hoạt động, có bác sĩ chuyên môn được cấp chứng chỉ hành nghề hợp pháp; đồng thời kiểm chứng thông tin quảng cáo trước khi sử dụng dịch vụ, tránh bị lừa đảo hoặc gặp rủi ro sức khỏe không đáng có.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong