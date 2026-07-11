Xót xa bé trai rơi xuống sông Ngàn Sâu tử vong

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích tại xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) dưới sông Ngàn Sâu.

Ngày 11/7, thông tin từ UBND xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể cháu N.V.H. trên sông Ngàn Sâu.

Trước đó, vào khoảng 9h30' ngày 10/7, cháu H. rời nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang (xã Mai Hoa) để đi chơi nhưng không thấy trở về.

Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức kiếm nạn nhân.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm, đồng thời phát thông báo kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cung cấp thông tin.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 0h ngày 11/7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu H. dưới sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Ân Giang do bị đuối nước.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.