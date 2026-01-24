‘Hot girl Instagram’ Xoài Non khoe gu thời trang cá tính tại Thượng Hải

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Trong chuyến du lịch – làm việc mới đây tại Thượng Hải, Xoài Non tiếp tục gây chú ý khi liên tục chia sẻ loạt hình ảnh street style đậm chất thời trang.

Trong chuyến du lịch – làm việc mới đây tại Thượng Hải, Xoài Non tiếp tục gây chú ý khi liên tục chia sẻ loạt hình ảnh street style đậm chất thời trang. Gu ăn mặc cá tính, phóng khoáng cùng thần thái tự tin giúp “hot girl Instagram” ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ.
Xuất hiện trên những con phố mang hơi thở giao thoa giữa cổ điển và hiện đại của Thượng Hải, Xoài Non lựa chọn trang phục theo phong cách high-fashion đời thường.
Các thiết kế ôm sát cơ thể, phối cùng quần dáng rộng, áo lông khoác ngoài và boots hầm hố tạo nên tổng thể vừa bụi bặm vừa sang chảnh. Gam màu trung tính như trắng – đen – xám được xử lý tinh tế, giúp tôn lên làn da sáng cùng vóc dáng mảnh mai của người đẹp sinh năm 2002.
Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, Xoài Non vẫn nổi bật nhờ khả năng mix &amp; match linh hoạt và thần thái lạnh lùng đặc trưng.
Nhiều cư dân mạng nhận xét, phong cách thời trang của cô ngày càng tiệm cận hình ảnh fashionista quốc tế, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và dấu ấn cá nhân rõ nét.
Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, cô được biết đến là một trong những hot girl đời đầu sở hữu lượng người theo dõi “khủng” trên Instagram.
Nhan sắc xinh đẹp được ví như “con lai” dù bố mẹ đều là người Việt giúp Xoài Non nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trong làng influencer.
Trong sự nghiệp, Xoài Non hoạt động đa dạng với vai trò người mẫu quảng cáo, influencer, tham gia đóng MV ca nhạc, phim sitcom và đặc biệt là livestream bán hàng – lĩnh vực mang lại nguồn thu đáng kể.
Cô được đánh giá là gương mặt trẻ nhạy bén với xu hướng, biết tận dụng sức ảnh hưởng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân.
Thời gian gần đây, Xoài Non thường xuyên xuất hiện thân thiết bên Gil Lê và vướng tin đồn hẹn hò. Dù chưa lên tiếng xác nhận, nhưng những khoảnh khắc gần gũi của cả hai liên tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ trong suốt năm 2025.
Thiên Anh
