Xoài Non diện áo dài đi chùa, thần thái thanh tao khiến dân mạng xuýt xoa

Cộng đồng trẻ

Xoài Non diện áo dài đi chùa, thần thái thanh tao khiến dân mạng xuýt xoa

Xuất hiện trong loạt ảnh mới khi đi chùa đầu năm, Xoài Non thu hút sự chú ý của netizen bởi nhan sắc trong trẻo cùng thần thái dịu dàng, an yên hiếm thấy.

Thiên Anh
Trong những khung hình được chia sẻ, Xoài Non lựa chọn áo dài gam tím trầm pha ánh vàng nhẹ, họa tiết cổ điển tinh tế, tôn lên làn da trắng mịn và vóc dáng mảnh mai.
Kiểu tóc búi gọn gàng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to tròn mang nét lai Tây đặc trưng của hot girl Instagram.
Dù đứng trước không gian chùa chiền cổ kính hay trong khoảnh khắc thắp hương, treo vòng nhang cầu bình an, Xoài Non vẫn toát lên khí chất nền nã, đoan trang nhưng không kém phần cuốn hút.
Điều khiến nhiều người đặc biệt ấn tượng chính là thần thái “miễn chê” của người đẹp sinh năm 2002.
Không còn hình ảnh một hot girl cá tính, thời thượng thường thấy trên mạng xã hội, Xoài Non trong áo dài mang dáng vẻ trầm lắng, dịu dàng và trưởng thành hơn. Ánh nhìn nhẹ nhàng, nụ cười kín đáo nhưng đủ ấm áp tạo cảm giác bình yên, rất phù hợp với không gian tâm linh mà cô xuất hiện.
Nhiều netizen nhận xét, Xoài Non dường như ngày càng đẹp theo cách sâu lắng và chín chắn hơn sau những biến cố trong đời sống cá nhân.
Xoài Non, tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, là một trong những hot girl, KOL/influencer nổi bật của thế hệ Gen Z. Dù bố mẹ đều là người Việt, cô nàng lại sở hữu gương mặt búp bê với những đường nét lai Tây rõ rệt, giúp cô nhanh chóng được chú ý từ khi còn rất trẻ.
Xoài Non bắt đầu được biết đến rộng rãi qua các bộ ảnh lookbook, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực người mẫu ảnh, tham gia sitcom, đóng MV ca nhạc như “Tìm em trong mơ” của Chi Dân, đồng thời phát triển mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram, TikTok.
Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Xoài Non cũng từng là tâm điểm chú ý của dư luận. Năm 2020, cô kết hôn với streamer nổi tiếng Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu) trong một đám cưới xa hoa, được xem là một trong những hôn lễ đình đám nhất giới hot girl – streamer Việt thời điểm đó. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài và cả hai xác nhận ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.
Sau đổ vỡ, Xoài Non chọn cách sống kín tiếng hơn về chuyện tình cảm, tập trung vào công việc và chăm sóc bản thân. Thời gian gần đây, cô thường xuyên xuất hiện thân thiết bên Gil Lê, làm dấy lên nhiều nghi vấn hẹn hò. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, nhưng hình ảnh Xoài Non hiện tại cho thấy một cô gái trẻ độc lập, tự tin và biết trân trọng những giá trị bình yên trong cuộc sống.
