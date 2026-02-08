Hà Nội

Xe

Xiaomi SU7 chạy điện bốc cháy và nổ như pháo hoa ở Trung Quốc

Theo đại diện hãng xe Trung Quốc khẳng định, các âm thanh nổ như pháo hoa gây lo ngại của chiếc Xiaomi SU7 cháy không liên quan đến pin.

Thảo Nguyễn
Video: Xiaomi SU7 chạy điện bốc cháy và nổ như pháo hoa ở Trung Quốc.

Những vụ cháy ôtô điện nói chung và xe Xiaomi nói riêng luôn thu hút sự chú ý của dư luận cũng như giới truyền thông. Vụ tai nạn mới đây liên quan đến chiếc Xiaomi SU7 cũng không phải là ngoại lệ. Cụ thể, chiếc Xiaomi SU7 đã bốc cháy tại thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh nằm ở miền Bắc của Trung Quốc. Không chỉ bốc cháy, chiếc tô điện Trung Quốc này còn nổ như pháo hoa.

Đoạn video quay lại hiện trường vụ việc với tiếng nổ và tia lửa giống pháo hoa trong quá trình xe bốc cháy đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Sau khi sự việc này lan truyền như vũ bão, đại diện hãng Xiaomi đã chính thức phản hồi.

3-7079.jpg
Đám cháy bùng phát bắt nguồn từ khu vực ghế lái của chiếc SU7.

Theo thông báo chính thức từ Xiaomi Auto, đám cháy bùng phát vào ngày 1/2/2026, bắt nguồn từ khu vực ghế lái của chiếc SU7. Chủ xe xác nhận nguyên nhân là do một nguồn lửa còn sót lại bên trong nội thất rồi bén vào các vật liệu dễ cháy xung quanh. Nguồn phát lửa cụ thể không được công bố, tuy nhiên Xiaomi khẳng định pin của xe không phải là nguyên nhân gây cháy.

Xiaomi cũng làm rõ rằng những tiếng nổ được cho là “pháo hoa” thực chất xuất phát từ việc túi khí bung ra trong quá trình xảy ra hỏa hoạn. Do đó, các âm thanh gây lo ngại này không liên quan đến pin. Theo hãng, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng khống chế đám cháy và không có thương vong về người.

2-3856.jpg
Đáng chú ý, phần lớn các vụ cháy ôtô điện gần đây tại Trung Quốc đều được xác định là do các vật dễ cháy để quên trong nội thất.

Đáng chú ý, phần lớn các vụ cháy ôtô điện gần đây tại Trung Quốc đều được xác định là do các vật dễ cháy để quên trong nội thất. Chẳng hạn như vụ chiếc ôtô điện Avatr 06 bốc cháy vào ngày 5/10/2025 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, do ánh sáng hội tụ vào ghế hành khách, xuất phát từ các phụ kiện đặt trên bệ trung tâm. Sau đó, đến ngày 30/10/2025, chiếc Geely EX2 cũng gặp hỏa hoạn vì một nguồn cháy dễ bắt lửa trong nội thất.

Xiaomi SU7 hiện là một trong những mẫu xe Trung Quốc bán chạy nhất tại thị trường nội địa. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Xiaomi đã bán được 258.164 chiếc SU7 cho khách hàng Trung Quốc, theo dữ liệu của China EV DataTracker. Xiaomi SU7 cũng được cho là một trong những mẫu ôtô điện Trung Quốc được CEO Ford, ông Jim Farley, đặc biệt yêu thích.

4-7818.jpg
Xiaomi SU7 hiện là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Trung Quốc.

Xiaomi SU7 hiện đang bán trên thị trường có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.997 x 1.963 x 1.455 mm. Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) được trang bị 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 495 kW (664 mã lực). Phiên bản cao cấp nhất Max sử dụng pin có dung lượng 101 kWh, cho tầm hoạt động 800 km theo chuẩn CLTC.

Vào ngày 19/3/2026 tới đây, Xiaomi sẽ tung phiên bản mới của dòng xe SU7 tại thị trường nội địa, đi kèm hàng loạt nâng cấp như hệ thống treo khí nén hai buồng, phạm vi hoạt động tối đa tăng lên tới 902 km và công suất tối đa đạt 508 kW (681 mã lực). Giá bán dự kiến của Xiaomi SU7 2026 dao động từ 229.900-309.900 Nhân dân tệ (khoảng 804 triệu đến 1,084 tỷ đồng).

#Xiaomi SU7 chạy điện bốc cháy #Xiaomi SU7 nổ như pháo hoa #Xiaomi SU7 #cháy nổ #ô tô điện #Trung Quốc

