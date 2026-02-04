Hà Nội

Thế giới

Xe tải chạy quá tốc độ đâm loạt xe máy, 5 người tử vong

5 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ganjam, bang Odisha, Ấn Độ.

An An (Theo India Today)

Theo India Today, vụ tai nạn xảy ra tại huyện Ganjam, bang Odisha, ngày 31/1/2026. Khi đó, chiếc xe tải chạy với tốc độ cao, đi ngược chiều và đâm vào nhiều xe máy, khiến 5 người tử vong tại chỗ.

"Chiếc xe tải đang di chuyển ngược chiều khi đâm vào nhiều xe máy liên tiếp. Cả 5 nạn nhân đều tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng", nguồn tin cho hay.

xe.png
Tài xế xe tải đã bị bắt giữ sau khi gây tai nạn. Ảnh: India Today.

Sau tai nạn, việc lưu thông xe cộ bị gián đoạn trong một thời gian dài, dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở các khu vực lân cận.

Nhận được thông tin, cảnh sát và các quan chức chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường và ngay lập tức tiến hành các hoạt động cứu hộ. Thi thể các nạn nhân đã được gửi đi khám nghiệm tử thi.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn cũng như danh tính của những người thiệt mạng.

“Chiếc xe tải đang tham gia giao thông ở địa phương. Do đi sai làn đường, nó đã va chạm với nhiều xe máy khiến 5 người tử vong tại hiện trường. Việc nhận dạng thi thể đã được tiến hành. Tài xế xe tải đã bị bắt giữ, thẩm vấn”, một quan chức thông tin vụ việc.

Thủ hiến Odisha, Mohan Majhi, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước những mất mát về người và gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Ông cũng chỉ đạo các nhà chức trách đảm bảo cung cấp điều trị y tế tốt nhất có thể cho tất cả những người bị thương.

