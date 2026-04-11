Xe máy xăng tại Việt Nam bất ngờ tăng trưởng trong quý 1/2026

Doanh số xe máy xăng của các hãng thuộc VAMM tăng trưởng 8,3% trong quý I/2026, cho thấy sức hút của dòng xe này vẫn duy trì bất chấp xu hướng điện hóa.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá xe tay ga Yamaha Grande thế hệ mới.

Thị trường xe máy Việt Nam vừa ghi nhận những tín hiệu khả quan trong ba tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tổng lượng xe bán ra của các thành viên đạt 729.121 chiếc, tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả đáng chú ý khi mảng xe máy xăng đang phải đối mặt với áp lực lớn từ lộ trình hạn chế phương tiện tại các đô thị lớn và sự bùng nổ của xe máy điện.

VAMM hiện quy tụ 5 "ông lớn" gồm Honda, Yamaha, Suzuki, SYM và Piaggio. Trong danh mục 108 sản phẩm đang phân phối, có tới 106 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong. Do đó, con số tăng trưởng 8,3% được xem là đại diện tiêu biểu cho sức sống của mảng xe máy xăng tại thị trường nội địa.

2-9910.jpg
Xe máy xăng tại Việt Nam bất ngờ tăng trưởng trong quý 1/2026.

Mức tăng trưởng này được đánh giá là điểm sáng trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam được cho là đã bước vào giai đoạn bão hòa. Sự tiện lợi, không mất thời gian sạc pin và khả năng vận hành linh hoạt mọi lúc mọi nơi vẫn là những ưu điểm cốt lõi giúp xe xăng duy trì được tệp khách hàng phổ thông đông đảo.

Nhiều chuyên gia trong ngành nhận định rằng lộ trình hạn chế xe xăng tại Hà Nội không hẳn là rào cản, mà ngược lại đang kích thích thị trường phát triển song song. Thực tế tại các đại lý cho thấy, một bộ phận khách hàng chọn phương án sở hữu song song cả xe máy xăng và xe máy điện để linh hoạt sử dụng trong các tình huống khác nhau mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào quy định hay hạ tầng trạm sạc.

3-8761.jpg
Đặc tính "đổ xăng chạy ngay" vẫn giữ vai trò quan trọng đối với nhu cầu di chuyển cường độ cao hoặc tại các khu vực chưa hoàn thiện hệ thống sạc điện. Điều này giải thích tại sao dù có tới hơn 100 mẫu xe xăng đang cạnh tranh lẫn nhau, doanh số tổng thể vẫn đạt mức tăng trưởng dương so với năm ngoái.

Mặc dù xe xăng tăng trưởng tốt, nhưng mảng xe máy điện cũng đang ghi nhận những con số kỷ lục. Điển hình là VinFast với hơn 135.000 đơn đặt hàng và xuất xưởng hơn 93.000 xe chỉ trong tháng 3/2026. Sự phát triển mạnh mẽ của xe điện đang tạo ra một cuộc đua song mã đầy thú vị trên thị trường.

Sự bứt phá của cả hai dòng xe cho thấy thị trường xe máy Việt Nam đang có sự phân hóa rõ rệt về nhu cầu. Trong khi xe điện chiếm ưu thế nhờ các chính sách ưu tiên và chi phí vận hành thấp, thì xe máy xăng từ các hãng VAMM vẫn khẳng định vị thế nhờ uy tín thương hiệu lâu đời và sự tiện dụng truyền thống. Hệ quả của sự cạnh tranh này là người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn chất lượng và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của mình.

#Xe máy xăng tại Việt Nam #Doanh số xe máy xăng #xe máy xăng tăng trưởng #giá bán Xe máy xăng 2026 #xe máy xăng #VAMM

Honda Việt Nam bán ra 241.252 xe máy và 1.839 ôtô trong tháng 3/2026

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ôtô trong tháng 3/2026 với mức tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, trong tháng 3/2026, Honda Việt Nam đạt doanh số 241.252 xe máy, tăng 19,1% so với cùng kỳ tháng 3/2025. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xe máy trong nước đang dần ổn định.

Biến động giá xăng, xe máy động cơ đốt trong giảm giá mạnh

Doanh số xe máy xăng Honda đang giảm mạnh, trong khi phân khúc xe máy điện tăng trưởng thần tốc chiếm tới hơn 13% thị phần toàn thị trường Việt Nam đầu 2026.

Thị trường xe máy Việt Nam những tháng đầu năm 2026 đang ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể về cơ cấu tiêu thụ. Trong khi doanh số của các dòng xe máy chạy xăng truyền thống, điển hình là Honda, có dấu hiệu sụt giảm mạnh, phân khúc xe máy điện lại đang vươn lên mạnh mẽ và chiếm lĩnh tỷ trọng ngày càng lớn trên tổng quy mô thị trường.

Honda đặt mục tiêu dừng sản xuất xe máy chạy xăng vào năm 2040

Hãng xe Honda đặt mục tiêu dừng xe máy chạy xăng vào năm 2040, chuyển sang xe điện hoàn toàn, với kế hoạch đầu tư lớn và mở rộng sản phẩm trong thập kỷ tới.

Theo thông tin từ cuộc họp chiến lược kinh doanh và từ chuyên trang xe cộ RideApart, Honda đặt mục tiêu chấm dứt các dòng xe máy sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2040. Khi đó, danh mục sản phẩm xe hai bánh của hãng sẽ chỉ còn các mẫu thuần điện và xe sử dụng công nghệ điện hydro. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược điện hóa toàn diện mà hãng đã theo đuổi trong nhiều năm.

