Doanh số xe máy xăng của các hãng thuộc VAMM tăng trưởng 8,3% trong quý I/2026, cho thấy sức hút của dòng xe này vẫn duy trì bất chấp xu hướng điện hóa.

Thị trường xe máy Việt Nam vừa ghi nhận những tín hiệu khả quan trong ba tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tổng lượng xe bán ra của các thành viên đạt 729.121 chiếc, tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả đáng chú ý khi mảng xe máy xăng đang phải đối mặt với áp lực lớn từ lộ trình hạn chế phương tiện tại các đô thị lớn và sự bùng nổ của xe máy điện.

VAMM hiện quy tụ 5 "ông lớn" gồm Honda, Yamaha, Suzuki, SYM và Piaggio. Trong danh mục 108 sản phẩm đang phân phối, có tới 106 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong. Do đó, con số tăng trưởng 8,3% được xem là đại diện tiêu biểu cho sức sống của mảng xe máy xăng tại thị trường nội địa.

Xe máy xăng tại Việt Nam bất ngờ tăng trưởng trong quý 1/2026.

Mức tăng trưởng này được đánh giá là điểm sáng trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam được cho là đã bước vào giai đoạn bão hòa. Sự tiện lợi, không mất thời gian sạc pin và khả năng vận hành linh hoạt mọi lúc mọi nơi vẫn là những ưu điểm cốt lõi giúp xe xăng duy trì được tệp khách hàng phổ thông đông đảo.

Nhiều chuyên gia trong ngành nhận định rằng lộ trình hạn chế xe xăng tại Hà Nội không hẳn là rào cản, mà ngược lại đang kích thích thị trường phát triển song song. Thực tế tại các đại lý cho thấy, một bộ phận khách hàng chọn phương án sở hữu song song cả xe máy xăng và xe máy điện để linh hoạt sử dụng trong các tình huống khác nhau mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào quy định hay hạ tầng trạm sạc.

Đặc tính "đổ xăng chạy ngay" vẫn giữ vai trò quan trọng đối với nhu cầu di chuyển cường độ cao hoặc tại các khu vực chưa hoàn thiện hệ thống sạc điện. Điều này giải thích tại sao dù có tới hơn 100 mẫu xe xăng đang cạnh tranh lẫn nhau, doanh số tổng thể vẫn đạt mức tăng trưởng dương so với năm ngoái.