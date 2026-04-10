Honda Việt Nam bán ra 241.252 xe máy và 1.839 ôtô trong tháng 3/2026

Cụ thể, trong tháng 3/2026, Honda Việt Nam đạt doanh số 241.252 xe máy, tăng 19,1% so với cùng kỳ tháng 3/2025. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xe máy trong nước đang dần ổn định.

Tính chung cả năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2026 (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), tổng doanh số xe máy đạt 2.262.140 xe, tăng nhẹ 0,05% so với năm tài chính trước đó.Bên cạnh thị trường nội địa, Honda Việt Nam cũng xuất khẩu 30.449 xe máy trong tháng 3/2026.

Ở mảng ôtô, doanh số tháng 3/2026 đạt 1.839 xe, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức sụt giảm này cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc ôtô tại Việt Nam. Tuy nhiên, tính chung cả năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2026, Honda Việt Nam đạt tổng doanh số 28.238 ôtô, tăng nhẹ 0,02% so với năm tài chính trước.