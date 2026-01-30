Xe hơi "ú òa" từ trong ngõ khiến hai xe máy giật mình ngã nhào

Clip ghi lại tình huống giao thông giữa hai xe máy và một xe ô tô. Theo camera an ninh ghi lại, một chiếc xe ô tô 4 chỗ lao ra từ con hẻm nhưng thiếu quan sát. Cùng lúc, 2 chiếc xe máy đang đi trên đường, bất ngờ thấy màn lao ra của ô tô, 2 xe máy cùng phanh gấp, dẫn đến trượt bánh xe, mất lái và ngã nhào xuống đường.

Nguồn: Page Hóng Đường Phố / Facebook

May mắn, cả 2 người trên xe máy không gặp chấn thương nào quá nghiêm trọng sau vụ việc. Nữ tài xế trên ô tô cũng bước xuống để dìu nạn nhân nữ đứng dậy. Tiếp đó, những người dân ở gần hiện trường đã chạy đến, hỗ trợ các nạn nhân.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm trước màn điều khiển xe ô tô của nữ tài xế. Mặc dù lao ra từ trong hẻm nhưng chị này lại thiếu sự quan sát, phóng nhanh nên mới khiến 2 xe máy bị bất ngờ, bị hoảng và té ngã.

Nhiều cư dân mạng còn cho rằng, ở tình huống này may là chỉ có 2 xe máy bị ngã. Trường hợp xe tải, xe container cũng đang lao đến, có lẽ, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng chỉ vì sự bất cẩn của nữ tài xế. Do đó, nhiều người cho rằng, đây chính là bài học cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông; không chỉ làm chủ tốc độ mà còn phải chú ý quan sát trước sau để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người.