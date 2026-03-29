Mới đây, nhiều khách hàng tại Trung Quốc đã lên mạng xã hội để phàn nàn về hệ thống trợ lái nâng cao mang tên God’s Eye của BYD.

Video: Trải nghiệm xe SUV YangWang U8 nhà BYD.

Một khách hàng tại Trung Quốc là Zhou chi 1,1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 160.000 USD) vào cuối năm 2024 để mua mẫu SUV hạng sang Yangwang U8 nặng 3,5 tấn hay còn được biết đến như “viên ngọc quý” của BYD, ông tin rằng mình đang sở hữu đỉnh cao của kỹ thuật Trung Quốc. Một trong những điểm thu hút nhất của mẫu xe này là hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến có khả năng phát hiện nguy hiểm trên đường và gần như cho phép xe tự vận hành.

Tuy nhiên, tính năng mang tên “God’s Eye” này dường như không đáp ứng được kỳ vọng. Trong một buổi chiều trời quang mây tạnh tại khu vực Tây Nam của Trung Quốc, người đàn ông 38 tuổi cho biết chiếc xe đã bất ngờ tăng tốc lên 93 km/h, vượt xa giới hạn 60 km/h, và lao lên dải phân cách. Trong một lần khác, ông nói rằng chiếc YangWang U8 của mình đột ngột giật lái sang làn bên cạnh, suýt va chạm với xe đi ngược chiều.

Xe BYD bị khách hàng tố lỗi hệ thống an toàn chủ động ADAS.

Ông Zhou không phải là trường hợp duy nhất tỏ ra bất mãn với hệ thống God’s Eye của BYD. Nhiều khách hàng Trung Quốc khác đã lên mạng xã hội để phàn nàn về hệ thống trợ lái nâng cao này. Những phản hồi tiêu cực này càng làm gia tăng khó khăn cho BYD trong bối cảnh doanh số giảm 36% trong 2 tháng đầu năm 2026 đồng thời đánh mất vị trí dẫn đầu thị trường ôtô Trung Quốc vào tay đối thủ Geely.

Ở góc độ rộng hơn, vấn đề này đặt ra câu hỏi về giới hạn của một số công nghệ mà BYD đang triển khai, đồng thời cho thấy mặt trái tiềm tàng của việc đưa các hệ thống tiên tiến lên xe trước khi chúng được hoàn thiện hoàn toàn.

Nhằm quảng bá rầm rộ, trong năm 2025, BYD đã công bố rằng hệ thống God’s Eye không chỉ được trang bị trên các mẫu xe cao cấp mà còn trở thành tính năng tiêu chuẩn trên toàn bộ dải sản phẩm của hãng, bao gồm cả các mẫu hatchback giá rẻ. Động thái này nhằm củng cố vị thế thống trị của BYD tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới bằng cách cung cấp công nghệ tiên tiến miễn phí trong khi các đối thủ thường tính phí cao.

Dù công ty của tỷ phú Vương Truyền Phúc đã thành công trong việc gia tăng doanh số với tốc độ vượt trội so với các đối thủ, năng lực của nhà sản xuất xe điện bán chạy nhất thế giới trong lĩnh vực công nghệ lái tiên tiến vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc như Xiaohongshu xuất hiện nhiều bài đăng từ người dùng ẩn danh, phàn nàn về lỗi đánh lái, trục trặc màn hình dẫn đường và độ trễ của các tính năng như ghi nhớ lộ trình trong môi trường đô thị trên các mẫu xe phổ thông của BYD.

Theo thông cáo từ BYD, đội ngũ của thương hiệu Yangwang đã giải quyết trường hợp của ông Zhou. “Yangwang luôn coi trọng phản hồi từ người dùng và cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn”, thương hiệu con chuyên về xe sang của BYD cho biết.

Những “cơn đau tăng trưởng” này không phải là trường hợp cá biệt của BYD. Tại Mỹ, Tesla cũng đang đối mặt với cuộc điều tra mở rộng liên quan đến hệ thống lái bán tự động được tiếp thị dưới tên gọi Full-Self Driving (FSD) sau một số vụ tai nạn chết người. Tương tự, tính năng hỗ trợ lái BlueCruise của Ford cũng đang bị cơ quan an toàn giao thông Mỹ điều tra sau 2 vụ tai nạn gây tử vong.

Mức độ phổ biến của các lỗi trên hệ thống God’s Eye cũng có thể chỉ là vấn đề quy mô. Trong khi các hệ thống hỗ trợ lái của Tesla là tùy chọn trả phí, God’s Eye lại được trang bị tiêu chuẩn trên số lượng lớn các mẫu xe của BYD. Điều này khiến những thách thức kỹ thuật vốn có của công nghệ lái bán tự động trở nên dễ thấy hơn và lan rộng hơn.

Tuy vậy, các vấn đề này đã đi ngược lại dự báo của Chủ tịch Vương - người từng cho rằng hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến của BYD sẽ trở thành “trang bị bắt buộc trong hai đến ba năm tới, giống như dây an toàn hay túi khí”.

Khoảng cách trong triển khai

Theo phân tích của SBD Automotive, các lỗi của hệ thống God’s Eye còn bao gồm không nhường đường cho phương tiện khác, bỏ lỡ trạm thu phí tự động và lối ra trên đường cao tốc.

“Việc trang bị phần cứng ADAS tiên tiến trên gần như toàn bộ dải sản phẩm mà không tính thêm chi phí là quy mô mà các hãng xe phương Tây chưa đạt được”, ông Varun Murthy, quản lý cấp cao kiêm chuyên gia ADAS tại công ty nghiên cứu và tư vấn ôtô toàn cầu SBD, cho biết. “Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một khoảng cách rõ ràng giữa tiềm năng phần cứng và khả năng triển khai phần mềm”.

Ngay cả xe giá rẻ của BYD như Seagull cũng được trang bị hệ thống God's Eyes.

Vấn đề càng trở nên phức tạp khi phần mềm của BYD không được tiêu chuẩn hóa trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Các mẫu xe giá rẻ nhất được trang bị phiên bản rút gọn của God’s Eye gọi là Tier C, chỉ sử dụng giải pháp dựa trên camera. Các mẫu xe tầm trung sử dụng phiên bản nâng cấp hơn là Tier B trong khi các mẫu xe sang cao cấp nhất của BYD được trang bị phần mềm Tier A tiên tiến nhất, bao gồm 3 cảm biến LiDAR. Hiện tại, BYD chỉ cung cấp đầy đủ bộ tính năng của hệ thống God’s Eye tại thị trường nội địa.

Theo dữ liệu của BYD, tính đến cuối năm 2025, hơn 2,5 triệu xe của hãng bán ra tại Trung Quốc đã được trang bị hệ thống God’s Eye, cao hơn gấp đôi so với 1,1 triệu người dùng hệ thống FSD của Tesla trên toàn cầu. Dù vậy, quy mô triển khai không đồng nghĩa với mức độ hoàn thiện của hệ thống. “Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau”, ông Murthy nhận định.

Theo một báo cáo nghiên cứu gần đây của Piper Sandler, một số chuyên gia trong ngành cũng cho rằng hệ thống của BYD đang thua kém Tesla về khả năng thu thập dữ liệu để tinh chỉnh, chẳng hạn ghi nhận các tình huống bất thường như hành vi khó đoán của người đi bộ nhằm huấn luyện phần mềm tránh va chạm.

“Hệ thống God’s Eye rất ấn tượng, nhưng ở mức tốt nhất, chúng tôi cho rằng nền tảng của BYD chỉ tạo ra chưa tới một nửa lượng dữ liệu so với FSD của Tesla”, các nhà phân tích của Piper Sandle nhận định trong báo cáo tháng 12/2025.

Tập đoàn có trụ sở tại Thâm Quyến này được kỳ vọng sẽ tung ra các bản cập nhật phần mềm ADAS trong những tháng tới, đồng thời tăng cường nỗ lực duy trì lợi thế trước các nhà sản xuất xe điện khác thông qua đổi mới phần cứng như pin và hạ tầng sạc. Vào đầu tháng 3 này, hãng đã giới thiệu pin Blade thế hệ mới mạnh mẽ hơn cùng hệ thống sạc siêu nhanh.

Những yếu tố này có thể là điểm thu hút lớn hơn đối với người mua, đặc biệt là người lần đầu chuyển từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang ôtô điện - nhóm khách hàng mà nỗi lo về phạm vi hoạt động vẫn là vấn đề then chốt.

“Có một số yếu tố định hình trải nghiệm người dùng với xe điện thông minh và việc giải quyết nỗi lo về phạm vi hoạt động luôn là một trong những yếu tố cơ bản nhất”, ông Chris Liu, chuyên gia phân tích cấp cao tại hãng nghiên cứu Omdia có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết. Ông nhận định rằng người mua xe BYD điển hình vẫn quan tâm nhiều hơn đến khả năng sạc và quãng đường di chuyển so với các chi tiết liên quan đến hệ thống tự lái. “Nhóm khách hàng cốt lõi của BYD hiện vẫn chú trọng vào sự thuận tiện khi sạc hơn là các tính năng tự động hóa nâng cao”, ông kết luận.