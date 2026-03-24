BYD Việt Nam củng cố hệ thống, hướng tới trải nghiệm dịch vụ

Thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ khi xu hướng xe năng lượng mới ngày càng nhận được sự quan tâm của người dùng. Trong bối cảnh đó, các hãng xe không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm mà còn bằng hệ sinh thái công nghệ, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Với BYD, năm 2026 được xác định là cột mốc quan trọng nhằm mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời củng cố sự hiện diện của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Nâng chuẩn hệ thống, mở rộng hệ sinh thái

Tại hội nghị, đại diện BYD Việt Nam đã chia sẻ định hướng phát triển cho năm 2026 với trọng tâm là mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, công nghệ và dịch vụ khách hàng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố vị thế của thương hiệu trong làn sóng xe điện và xe năng lượng mới đang ngày càng phát triển tại Việt Nam.

BYD Việt Nam hiện có hơn 30 Nhà phân phối trên toàn quốc. Ảnh BYD.

Một trong những nội dung đáng chú ý được giới thiệu tại sự kiện là loạt công nghệ mới mà BYD đang chuẩn bị đưa đến thị trường. Trong đó có thế hệ pin mới cùng công nghệ sạc siêu nhanh – những giải pháp được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng xe điện, đồng thời giải quyết những băn khoăn phổ biến của người dùng về thời gian sạc và khả năng vận hành.

Việc liên tục đầu tư vào công nghệ pin và hệ thống sạc được xem là nền tảng giúp BYD xây dựng lợi thế cạnh tranh trên thị trường xe năng lượng mới toàn cầu. Những công nghệ này khi được triển khai tại Việt Nam sẽ góp phần mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và nâng cao trải nghiệm sử dụng xe điện cho người dùng.

BYD Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Nhà phân phối vào đầu tháng 3/2026.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, BYD Việt Nam cũng cho biết hãng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm trong thời gian tới. Theo kế hoạch được chia sẻ tại hội nghị, trong năm 2026 BYD dự kiến giới thiệu thêm bốn mẫu xe mới tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm này được kỳ vọng sẽ bổ sung vào dải sản phẩm hiện có, từ sedan, SUV cho đến MPV điện, qua đó đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng trong nước.

Bên cạnh việc bán xe, BYD Việt Nam còn tập trung vào việc mở rộng hệ sinh thái xoay quanh xe năng lượng mới. Ảnh: BYD.

Việc liên tục bổ sung sản phẩm mới vừa giúp thương hiệu gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường vừa tạo thêm động lực phát triển cho hệ thống nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc.

Mở rộng hệ thống Nhà phân phối và đẩy mạnh hoạt động khách hàng

Song song với việc giới thiệu công nghệ và sản phẩm mới, BYD Việt Nam cũng đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới phân phối tại nhiều khu vực trên cả nước. Theo kế hoạch được công bố, trong thời gian tới hãng sẽ khai trương thêm 7 Nhà phân phối mới, tiếp tục gia tăng độ phủ của thương hiệu tại các thị trường trọng điểm như Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Tp. HCM, Cần Thơ,..

BYD Việt Nam tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động cho khách hàng.

Việc mở rộng hệ thống Nhà phân phối sẽ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm đồng thời góp phần nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ hậu mãi tại nhiều địa phương.

Cùng với đó, BYD Việt Nam cũng triển khai loạt hoạt động hướng tới khách hàng ngay từ đầu năm. Trong tháng 3 này, hãng dự kiến tổ chức khoảng 100 sự kiện tri ân và chăm sóc khách hàng trên toàn quốc. Các hoạt động này bao gồm chương trình lái thử, sự kiện trải nghiệm công nghệ, gặp gỡ cộng đồng người dùng cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng hiện hữu.

BYD Dolphin mới sẽ là “tân binh” đầu tiên của hãng trong năm 2026 tại Việt Nam.

Thông qua chuỗi sự kiện này, BYD mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm các dòng xe năng lượng mới của hãng, đồng thời xây dựng cộng đồng người dùng ngày càng gắn kết.

Đối với BYD Việt Nam, việc triển khai đồng thời nhiều hoạt động từ công nghệ, sản phẩm đến trải nghiệm khách hàng cho thấy quyết tâm của thương hiệu trong việc phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn của thương hiệu BYD tại Việt Nam.

Với hệ thống Nhà phân phối đang tiếp tục được mở rộng, danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng cùng các công nghệ mới về pin và sạc nhanh, BYD đang từng bước xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn của thương hiệu tại Việt Nam, khi toàn bộ hệ thống nhà phân phối và đại lý cùng hướng tới mục tiêu chung là mang đến cho khách hàng những sản phẩm xe năng lượng mới cùng trải nghiệm ngày càng hoàn thiện hơn.