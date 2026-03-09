Hà Nội

Số hóa - Xe

Xbox xác nhận 'Project Helix' có thể chơi cả game PC

Giám đốc điều hành mảng Gaming của Microsoft, bà Asha Sharma, đã xác nhận những thông tin được đồn đoán lâu nay về Xbox tiếp theo với tên Project Helix.

Tuệ Minh

Thật hiếm khi các ông lớn công nghệ lên tiếng về các tin đồn của giới leaker, nhất là về một sản phẩm còn đang trong quá trình phát triển và chưa có bản mẫu.

Microsoft vừa làm điều này, khiến cho cộng đồng game thủ hâm mộ được dịp phấn khích.

1000029726.jpg
Dự án HELIX phát triển máy chơi game Xbox thế hệ tiếp theo của Microsoft.

Bà Asha Sharma, tân Giám đốc điều hành Microsoft Gaming, người vừa tiếp quản vị trí lãnh đạo mảng Xbox vào tuần trước sau khi ông Phil Spencer, lãnh đạo kỳ cựu của Xbox, nghỉ hưu, đã xác nhận tên mã của máy chơi game thế hệ tiếp theo của Xbox – Project Helix".

“Khởi đầu tuyệt vời cho buổi sáng cùng đội ngũ Xbox, nơi chúng tôi đã thảo luận về cam kết đưa Xbox trở lại, bao gồm cả Project Helix, tên mã cho máy chơi game thế hệ mới của chúng tôi", bà Sharma đăng tải trên tài khoản X cá nhân.

Giám đốc này mô tả: “Project Helix sẽ dẫn đầu về hiệu năng và cho phép bạn chơi các tựa game Xbox cũng như PC. Tôi rất mong được trao đổi thêm về dự án này với các đối tác và studio tại GDC đầu tiên của tôi vào tuần tới!”

1000029728.jpg
Dòng chia sẻ của Asha Sharma trên mạng xã hội X.

Những tin đồn về máy chơi game Xbox thế hệ thứ năm và khả năng chơi game PC của thiết bị này đã xuất hiện trong một thời gian.

Hơn hết, bà Sharma đồng thời xác nhận những tin đồn lâu nay rằng thiết bị này sẽ chơi được cả game Xbox lẫn game PC.

Tuy nhiên, có lẽ thiết bị này sẽ không chơi được các tựa game độc quyền của PlayStation khi chúng được phát hành trên PC, bởi Sony được cho là đã giảm hỗ trợ cho các tựa game độc quyền trên PC.

Nhóm podcast Xbox của IGN đã chia sẻ những lời khuyên dành cho bà Sharma trong một tập phát sóng gần đây. Ngoài ra đội ngũ Next-Gen Console Watch nổi tiếng cũng đã đề xuất năm thay đổi mà bà có thể thực hiện ngay để chinh phục người hâm mộ Xbox.

Việc Microsoft có động thái lắng nghe người hâm mộ và giới Hand-on Influencer là một tín hiệu hết sức tích cực và được cộng đồng game thủ đánh giá cao.

Đương nhiên thôi, game thủ sẽ là những người trực tiếp sử dụng sản phẩm, hiển nhiên những gì họ cần trên cỗ máy chơi game đắt tiền để có được trải nghiệm tốt nhất.

Xbox Cloud, giải pháp trải nghiệm các tựa game không quan tâm cấu hình.
