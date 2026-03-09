Nvidia tung chip mới, khuynh đảo thị trường AI

Hà Nội

Dù đang thống lĩnh GPU, Nvidia tiếp tục ra mắt chip suy luận AI mới, hợp tác cùng OpenAI và Groq để tái định hình cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Nvidia chuẩn bị giới thiệu bộ vi xử lý AI mới tại hội nghị phát triển GTC sắp tới.
Chip này tập trung vào điện toán suy luận, giúp AI phản hồi nhanh hơn.
OpenAI được xác nhận là khách hàng lớn, coi đây là bước tiến quan trọng.
Nvidia đồng thời chi 20 tỷ USD mua công nghệ từ startup Groq để tăng sức mạnh.
Các dòng GPU như Hopper và Blackwell vẫn giữ vị thế huấn luyện AI khổng lồ.
Tuy nhiên, nhu cầu thị trường đang dịch chuyển mạnh sang mảng suy luận.
Nvidia kỳ vọng chip mới tiết kiệm điện năng và chi phí hơn cho AI tác nhân.
Chiến lược này cho thấy Nvidia không ngủ quên, tiếp tục giữ vị thế kẻ dẫn đầu.
