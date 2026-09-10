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Bạn đọc - Phản biện

Nhà Phát Lâm Đồng trúng gói thầu thi công trường Nguyễn Du hơn 17,5 tỷ đồng

Gói thầu xây dựng khối hành chính trường THCS Nguyễn Du hơn 17,5 tỷ chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu, ghi nhận mức tiết kiệm khoảng 0,17%.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã có Quyết định số 90/QĐ-PVHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình và dự phòng phí thuộc dự án Xây dựng mới khối hành chính quản trị trường THCS Nguyễn Du. Dự án có tổng mức đầu tư 19,8 tỷ đồng, được Quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng - Cao Sơn Dũng ký Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 1273/QĐ-SXD ngày 29/07/2026 theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Gói thầu 17,5 tỷ, tiết kiệm 30 triệu đồng

Gói thầu số 10 được xác định giá gói thầu là 17,539 tỷ đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ và loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 600 ngày. Trước đó, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã ban hành Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/07/2026 ủy quyền cho Phòng Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, đồng thời Phó Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Ngọc Hậu đã ký Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 11/08/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. E-HSMT sau đó được Trưởng phòng Nguyễn Vĩnh Hiến phê duyệt tại Quyết định số 79/QĐ-PVHXH ngày 14/08/2026 trên cơ sở thẩm định của Công ty TNHH Bảo An Phát Lâm Đồng.

Biên bản mở thầu ngày 24/08/2026 thể hiện, đến thời điểm hoàn thành mở thầu chỉ ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng dự thầu với giá 17,509 tỷ đồng, không có thư giảm giá.

Quá trình lựa chọn nhà thầu do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phong Sơn làm đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ với Tổ chuyên gia gồm ba thành viên do ông Nguyễn Trung Tận làm Tổ trưởng. Tại Báo cáo đánh giá số 39/BCĐG-PS ngày 25/08/2026, tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu đáp ứng đầy đủ tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất trúng thầu.

Sau khi đơn vị thẩm định phát hành báo cáo, ngày 26/08/2026, Trưởng phòng Nguyễn Vĩnh Hiến đã ký Quyết định số 90/QĐ-PVHXH phê duyệt cho Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng trúng thầu với giá 17,509 tỷ đồng. So với giá gói thầu 17,539 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt đúng 30 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,17%.

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Quyết định số 90/QĐ-PVHXH. (Nguồn MSC)

Nhà Phát Lâm Đồng tham gia 118 gói thầu tại Lâm Đồng

Hồ sơ năng lực ghi nhận, Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng (mã số thuế: 5801233407) được thành lập từ tháng 03/2014, có địa chỉ trụ sở tại số 8 Tố Hữu, Khu phố Hợp Thành, Phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Doanh nghiệp đã tham gia tới 136 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 106 gói, trượt 21 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến xấp xỉ 78%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 1.189,385 tỷ đồng.

Đặc biệt, có tới 118/136 gói thầu mà doanh nghiệp từng tham gia nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, mang về tổng giá trị trúng thầu tại địa phương khoảng 1.042,882 tỷ đồng. Nhiều chủ đầu tư lớn trên địa bàn ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100% của doanh nghiệp như Ban Quản lý dự án khu vực Đơn Dương (16/16 gói), Ban Quản lý dự án khu vực Lâm Hà (10/10 gói), Ban Quản lý dự án khu vực Lạc Dương (6/6 gói), Ban Quản lý dự án thành phố Đà Lạt cũ (4/4 gói), ...

Yêu cầu cạnh tranh thực chất và kỷ luật ngân sách

Việc gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự, với mức tiết kiệm khoảng 0,17%, là những thông tin đáng chú ý trong quá trình theo dõi hiệu quả lựa chọn nhà thầu.

Bình luận dưới lăng kính pháp lý, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), quy định tại Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép chủ đầu tư được mở thầu ngay để đánh giá khi chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Dẫu vậy, tinh thần xuyên suốt của Luật Đấu thầu năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Theo Luật sư Lập, khi gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, mức giảm giá là một trong những yếu tố cần được xem xét khi đánh giá hiệu quả kinh tế của quá trình lựa chọn nhà thầu.

Dưới góc nhìn quản lý tài chính, theo chuyên gia Đào Giang, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 đã quán triệt rất rõ yêu cầu siết chặt kỷ luật, thực hiện các giải pháp tiết kiệm và cắt giảm chi phí trong đấu thầu đầu tư công năm 2026. Các cơ quan quản lý khuyến nghị chủ đầu tư nâng cao chất lượng lập dự toán, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong khâu thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhằm gia tăng tỷ lệ giảm giá, bảo đảm từng đồng vốn ngân sách đầu tư cho giáo dục được sử dụng với hiệu quả cao nhất.

TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẦU TƯ CÔNG

Tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ: Hồ sơ mời thầu không được nêu điều kiện dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Bên cạnh đó, khoản 12 Điều 78 của luật này quy định người đứng đầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý hợp đồng cũng như tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Cụ thể hóa quy trình thực hiện, Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ yêu cầu nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp phải bảo đảm tính độc lập về mặt pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn lập, thẩm định E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Trường hợp gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham dự, quy trình đánh giá và thẩm định đòi hỏi chủ đầu tư phải kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính khách quan, trung thực và minh bạch.

Đồng thời, nhằm tăng cường kỷ luật chi tiêu công trong năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Cụ thể hóa chỉ đạo trên, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công. Văn bản yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp cắt giảm chi phí chưa cần thiết, nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu và khuyến khích các bên chủ động thương thảo giảm giá trong quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi để tối ưu hóa nguồn lực ngân sách nhà nước.

#Gói thầu xây dựng trường học #Lâm Đồng #Chấm thầu qua mạng #Tiết kiệm ngân sách #Cạnh tranh trong đấu thầu

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Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Liên danh thi công đường số 1 ấp Phú Điền 4 với giá trúng thầu 6.058.001.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 6.125.139.000 đồng (không bao gồm chi phí dự phòng), tiết kiệm 67.138.000 đồng, tương ứng 1,10%. Gói thầu được triển khai theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 270 ngày.

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Hoàng Hưng trúng thầu nâng cấp Trường mầm non Hoa Mai hơn 8,4 tỷ tại Lộc Tấn

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Cường Thuận IDICO trúng gói thầu 13,87 tỷ đồng tại phường Trảng Dài

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Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/08/2026, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trảng Dài (TP Đồng Nai) Huỳnh Văn Thiệt đã ký ban hành Quyết định số 148/QĐ-DVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 (xây lắp) bao gồm đảm bảo an toàn giao thông, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước đường Khu phố 4 (giai đoạn 1) đoạn từ trường mầm non Ngọc Hoàng đến ngã ba chợ Thanh Hóa.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO với giá trúng thầu 13.857.734.899 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 13.873.830.972 đồng, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 16.096.073 đồng, đạt tỷ lệ xấp xỉ 0,12%. Hợp đồng được ký kết theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 90 ngày.

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