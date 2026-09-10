Lâm Đồng: Công ty Thiên Định trúng gói thầu chiếu sáng gần 17,5 tỷ tại Đức Trọng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành Quyết định số 602/QĐ-VP ngày 30/08/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 06: Thi công Lắp đặt mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xã Đức Trọng (bao gồm chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công). Gói thầu thuộc dự án cùng tên, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo quyết định phê duyệt, Công ty TNHH Thiên Định trúng thầu với giá 17.498.000.000 đồng so với giá gói thầu 17.879.456.000 đồng. Mức chênh lệch giảm giá sau đấu thầu là 381.456.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,13% cho ngân sách nhà nước. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian 720 ngày (tương đương 24 tháng). Đơn vị đảm nhận vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Sao Vệ; đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Bảo An Phát Lâm Đồng.

Quyết định số 602/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Cuộc đua của 5 nhà thầu

Biên bản mở thầu qua mạng ngày 25/08/2026 ghi nhận có 5 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Đáng chú ý, cuộc đua về giá diễn ra khá cách biệt khi xuất hiện 2 liên danh chào giá thấp hơn giá trúng thầu hàng tỷ đồng.

Cụ thể, Liên danh Gói thầu 06 xã Đức Trọng nộp giá dự thầu 15.367.257.000 đồng (thấp hơn giá trúng thầu 2.130.743.000 đồng). Liên danh Chiếu sáng Đức Trọng chào giá 15.644.555.139 đồng (thấp hơn giá trúng thầu 1.853.444.861 đồng). Một nhà thầu khác là Công ty TNHH Xây dựng Công trình Nghĩa Hạnh dự thầu ở mức 17.323.782.000 đồng (thấp hơn giá trúng thầu 174.218.000 đồng). Riêng Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Lâm Đồng chào mức giá cao nhất là 17.788.021.288 đồng.

Tuy nhiên, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2808/BCĐG-SV ngày 28/08/2026 của tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Sao Vệ, toàn bộ 4 đối thủ cạnh tranh trên đều bị đánh giá "không đạt" với các lý do không đáp ứng đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu và không đáp ứng năng lực và kinh nghiệm nhà thầu.

Năng lực nhà thầu Thiên Định

Sau khi 4 nhà thầu bị loại, Công ty TNHH Thiên Định đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bước tiếp vào vòng đánh giá tài chính để được xét duyệt trúng thầu theo quy định.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Thiên Định đặt trụ sở tại số 43 Lê Hồng Phong, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tính đến thời điểm ngày 09/9/2026 doanh nghiệp tham gia 84 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 59 gói với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận xấp xỉ 796.138.626.388 đồng.

Nhận định về diễn biến tại gói thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, pháp luật về đấu thầu quy định rất chặt chẽ về tính hợp lệ và khả thi của giải pháp kỹ thuật. Việc các nhà thầu chào giá thấp hàng tỷ đồng nhưng lại vướng phải các sai sót cơ bản là bài học lớn về năng lực lập hồ sơ. Đồng thời, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, bên cạnh việc loại các hồ sơ không đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn đánh giá của E-HSMT, chủ đầu tư cũng cần nâng cao trách nhiệm giải trình và rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình chấm thầu nhằm bảo đảm mục tiêu tối thượng của Luật Đấu thầu 2023 là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế cho ngân sách công vụ.