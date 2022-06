Nghi phạm cầm đầu đường dây làm giả xăng dầu khai gì?

Chiều ngày 20/6, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có thông tin chính thức về việc triệt phá chuyên án sản xuất xăng giả quy mô lớn do Võ Hoài Phương (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Gia Khiêm) cầm đầu. Cùng với Võ Hoài Phương, cơ quan công an đã tạm giữ khẩn cấp 8 người là nhân viên cây xăng, lái xe bồn có liên quan đến vụ việc.



Theo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, qua công tác nắm tình hình và triển khai các mặt công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện tại cây xăng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải Gia Khiêm (phường Hắc Dịch, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) do Võ Hoài Phương làm Giám đốc, có dấu hiệu pha chế xăng giả để bán ra thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Võ Hoài Phương.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác lập chuyên án để tổ chức trinh sát, thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là xăng dầu tại địa điểm này.

Sau thời gian thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, thực hiện kế hoạch phá án, vào lúc 19h40 ngày 18/6, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang các nhân viên tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm đang có hành vi bơm hóa chất từ trên xe bồn BKS: 50H-134.26 xuống bồn chứa tại cây xăng. Vào thời điểm này, tại cây xăng nói trên có 08 người là nhân viên là lái xe bồn.

Cơ quan CSĐT đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Võ Hoài Phương; lệnh khám xét khẩn cấp các xe bồn tại hiện trường và khu vực cây xăng này.

Kết quả khám xét khẩn cấp hiện trường và nơi ở của Võ Hoài Phương, Công an tỉnh đã thu giữ hàng trăm triệu đồng, chất bột tạo màu, thiết bị kiểm tra độ RON và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Phương khai nhận đã cho làm thêm hệ thống bồn chứa xăng gồm bồn để nổi và bồn chôn ngầm dưới đất cùng hệ thống máy bơm công suất lớn (hệ thống này không nằm trong thiết kế của cây xăng đã được cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy) để tích trữ, nhập, xuất xăng dầu.

Đồng thời, Phương chỉ đạo các lái xe của công ty thường xuyên chở xăng, hóa chất được đưa từ nơi khác về, đổ vào các bồn được làm thêm, mua chất tạo màu đưa về cây xăng và hướng dẫn nhân viên phương pháp pha trộn xăng, hóa chất đưa về được đổ chung vào nhau, thêm bột tạo màu sau đó cho bơm lên các xe chở đi tiêu thụ.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người có liên quan, số lượng xăng giả mà các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ trong thời gian qua cùng các đầu mối, cơ sở có liên quan để có biện pháp triệt để thu hồi, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

