[INFOGRAPHIC] Loạt dự án được Hà Nội khánh thành, khởi công dịp 10/10

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng.
Bộ Khoa học và Công nghệ trả lương tối đa 300 triệu đồng/tháng cho tổng công trình sư nhiệm vụ chiến lược, thu hút nhân tài về viện, trường, doanh nghiệp.
Một số nhóm người lao động có thể nghỉ hưu trước tuổi từ 5 đến 10 năm, thậm chí không bị giới hạn độ tuổi hưởng lương hưu nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng "Ật") bị khởi tố, bắt tạm giam sau vụ livestream tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An ngày 28/9/2026.
Chính sách mới nhằm đảm bảo quyền học tập, hạn chế bỏ sót trẻ em và nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong tổ chức giáo dục.
Hơn 100 người nhập viện sau ăn bánh mì Bà Được, ngành y tế khẩn trương điều tra, xử lý và cảnh báo cộng đồng về an toàn thực phẩm.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể bà H.T.L (xã Dân Hoá) cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 2,5km.
Từ các cuộc gọi giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo doanh nghiệp tại Nhật Bản, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt khoảng 707 triệu Yên rồi tẩu tán.
Hà Nội dự kiến thí điểm có kiểm soát các không gian du lịch - giải trí - thương mại hoạt động 24/7 tại các khu vực du lịch lớn, trọng điểm trên địa bàn.
Trong khi Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) Bùi Thanh Bình nhận hối lộ hơn 18 tỷ đồng, Nhà nước bị thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.
Mưa ngập, kẹt xe khiến dân văn phòng TP.HCM xoay xở đủ cách. Một số người ngủ lại công ty, trong khi có doanh nghiệp linh hoạt cho nhân viên tan làm từ 15h.
Việt Nam vừa được vinh danh tại giải thưởng quốc tế danh giá năm 2026, với vị trí 10/20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới.
Từ ngày 12/10, ô tô hướng Xuân Mai đi Miếu Môn phải đi theo 2 lộ trình thay thế khi cầu Xuân Mai được sửa chữa.
Chất lượng không khí kém gây ảnh hưởng đến những người nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.
Dự thảo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội đề xuất phân loại công trình vi phạm tại 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản thành 3 nhóm để xử lý.
Tối 10/10, màn pháo hoa tại hồ Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) thắp sáng bầu trời, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Nhiều người không khỏi lo lắng khi hai cây phượng bất ngờ bật gốc kéo 3 trụ điện và đè nhiều xe máy, ô tô ở phường Tân Hưng, TP HCM.
Sáng nay 10/10, Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”, do Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam đăng cai tổ chức, đã khai mạc trọng thể tại TP Đà Nẵng.
Ứng dụng VR, AI tích hợp sẽ hỗ trợ tra cứu thông tin, trực quan hóa thiết bị, giải đáp thắc mắc chuyên ngành..., mở ra phương thức học tập linh hoạt, hiện đại.
Chính sách mới tăng cường công khai, xác thực dữ liệu, phân bổ dự án hợp lý, đồng thời đảm bảo quyền lợi và nâng cao chất lượng dự thi.
21h tối nay (10/10), Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô tại hồ Gươm, hồ Tây và hồ Văn Quán.
Dọc đường Giải Phóng, Hà Nội, nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh đang tất bật chuyển đồ đạc, tháo dỡ công trình, nhường mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1.