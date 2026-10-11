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[INFOGRAPHIC] Loạt dự án được Hà Nội khánh thành, khởi công dịp 10/10

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Loạt dự án được Hà Nội khánh thành, khởi công dịp 10/10

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng.

Thiên Anh
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Sản phẩm báo chí được tạo dựng bằng AI.
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