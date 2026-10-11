Bị cảm cúm nhẹ, nam bệnh nhân mắc suy hô hấp nặng

Sau đợt cảm nhẹ, nam bệnh nhân 30 tuổi rơi vào suy hô hấp nguy kịch, nhưng nhờ kỹ thuật ECMO tại địa phương, anh đã thoát khỏi "cửa tử".

Chỉ vài ngày sau những triệu chứng tưởng như đợt cảm sốt thông thường, nam bệnh nhân 30 tuổi vốn khỏe mạnh bất ngờ rơi vào tình trạng suy hô hấp nguy kịch, tổn thương lan tỏa hai phổi.

Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc – Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh khẩn trương triển khai ECMO, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm, phục hồi tốt.

Từ một người khỏe mạnh, không mắc bệnh mạn tính, anh P.N.T (30 tuổi) ở xã Hải Sơn, TP Quảng Ninh, chỉ trong vài ngày đã rơi vào suy hô hấp nặng nề sau đợt cảm sốt thông thường.

Khởi phát trong 3 ngày với triệu chứng sốt nhẹ, đau rát họng, đau mỏi cơ và ho khan, anh T. đến phòng khám tư thăm khám. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, tình trạng người bệnh đột ngột xấu đi nhanh chóng. Anh T. khó thở nhiều, đến khám cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, hỗ trợ hô hấp bằng thở máy và khẩn trương chuyển lên bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh.

Bệnh nhân viêm phổi biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng được hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể phương thức ECMO-VV. Ảnh benhviendakhoatpquangninh.vn

Đánh giá tại thời điểm vào Trung tâm Hồi sức tích cực, dù được thở máy với nồng độ cao nhất (FiO2 100%) nhưng người bệnh vẫn trong tình trạng suy hô hấp nặng, toàn thân tím tái, SPO2 80-90%. Kết quả chụp cắt lớp vi tính phổi cho thấy tổn thương mờ lan tỏa toàn bộ trường phổi hai bên. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Người bệnh được hồi sức tích cực, duy trì vận mạch liều cao, thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi. Tuy nhiên, sau khoảng 2 giờ điều trị, tình trạng hô hấp vẫn không cải thiện. Trước diễn biến đe dọa sự sống, kíp điều trị quyết định kỹ thuật ECMO – VV (kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể phương thức hỗ trợ hô hấp), nhằm thay thế tạm thời chức năng trao đổi khí của phổi, tạo điều kiện để phổi có thời gian hồi phục.

Sau khi được hỗ trợ bằng ECMO, tình trạng hô hấp của bệnh nhân từng bước cải thiện. Các bác sĩ tiếp tục phối hợp nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu khác: lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ, thay huyết tương, kiểm soát nhiễm trùng, hỗ trợ chức năng các cơ quan và theo dõi sát diễn biến tổn thương phổi.

Sau khoảng một tuần, bệnh nhân chuyển biến tích cực, chức năng phổi hồi phục tốt, đảm bảo thông khí nên đã được cai ECMO, ngừng lọc máu, thở máy. Đến nay, bệnh nhân tự thở tốt, không còn đau tức ngực, hết sốt, ăn uống sinh hoạt, đi lại bình thường.

BS CKII Hà Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc – Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cho biết: “Đối với những trường hợp suy hô hấp tiến triển nặng như bệnh nhân T, khi phổi gần như mất khả năng trao đổi khí và thở máy không còn đáp ứng, ECMO là phương thức hỗ trợ sống còn, duy trì oxy cho cơ thể trong thời gian chờ phổi hồi phục. Nếu phải chuyển tuyến, người bệnh sẽ đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là tình trạng thiếu oxy kéo dài làm tổn thương nghiêm trọng các cơ quan, đặc biệt là não, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, triển khai ECMO ngay tại địa phương giúp người bệnh được can thiệp kịp thời, hạn chế tổn thương đa cơ quan và tăng cơ hội sống”.

Các bác sĩ khuyến cáo: Nhiều trường hợp có triệu chứng lâm sàng ban đầu đơn giản, chỉ là triệu chứng cảm sốt thông thường như: mệt mỏi, đau nhức người, sốt nhẹ… hơn nữa lại ở người không có bệnh nền, sức khỏe tốt nên càng dễ chủ quan, coi nhẹ. Tình trạng viêm phổi nặng biến chứng ARDS diễn biến rất nhanh và nguy hiểm, chỉ trong thời gian ngắn đã suy hô hấp, nhiễm trùng nặng, suy đa tạng.

Vì vậy, người bệnh khi có dấu hiệu bệnh bất thường như: khó thở, thở nhanh, tím tái, sốt cao li bì không dứt… không nên chủ quan mà phải đến các cơ sở y tế để thăm khám và phát hiện kịp thời.