Nghiêm cấm 7 nhóm hành vi khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ

Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm khi tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Theo Điều 5 của Thông tư, các hành vi bị nghiêm cấm tập trung vào việc bảo đảm quyền lợi người học, minh bạch tài chính và an toàn giáo dục.

Các cơ sở giáo dục không được cắt giảm nội dung giáo dục tăng cường đã được phê duyệt, chuyển nội dung thuộc trách nhiệm của Nhà nước sang hoạt động thu phí hoặc lợi dụng hoạt động để dạy trước chương trình, dạy thêm trái quy định.

Nguồn: ANTĐ.

Thông tư cũng nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia hoạt động theo nhu cầu; thu tiền trái quy định; lựa chọn đơn vị phối hợp thiếu công khai, minh bạch; để xảy ra xung đột lợi ích, độc quyền cung ứng hoặc quảng cáo không phù hợp trong môi trường giáo dục.

Bên cạnh đó, việc nhận quà tặng, lợi ích trái quy định, tổ chức hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện về nhân sự, học liệu, cơ sở vật chất, y tế và an toàn cũng bị cấm. Các cơ sở giáo dục không được thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân, hình ảnh, âm thanh của người học trái pháp luật.

Quy định nhằm tăng cường kỷ cương, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.