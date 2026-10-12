Người đàn ông đầu trần đi xe máy chặn ô tô, véo mũi, tát tài xế khai gì?

Ông H. khai khi đang điều khiển xe máy theo hướng từ Bắc Ninh - Hà Nội, có tín hiệu xin đường để chuyển hướng về nhà thì cho rằng bị ôtô đi phía sau chèn ép.

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thuận An (Hà Nội) đang xác minh, xử lý clip trên mạng xã hội phản ánh về vụ việc người đi xe máy đã hành hung tài xế ô tô.

Theo đó, qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 11/10, trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, TP Hà Nội. Lúc này một người đi xe máy dừng trước đầu ôtô, sau đó xảy ra mâu thuẫn và có hành vi hành hung người điều khiển ô tô. Hình ảnh vụ việc được ghi lại trong clip đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hình ảnh ông H. véo mũi tài xế ô tô. (Ảnh: Cắt từ video).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An khẩn trương tiến hành xác minh, làm việc với người điều khiển xe máy là ông L.X.H (SN 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An, TP Hà Nội) để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, ông H. khai nhận, khi đang điều khiển xe máy theo hướng từ Bắc Ninh đi Hà Nội, có tín hiệu xin đường để chuyển hướng về nhà thì cho rằng bị ô tô đi phía sau chèn ép. Sau đó, ông H. điều khiển xe máy vượt lên phía trước đầu ô tô, dừng xe và xuống nói chuyện với người điều khiển ôtô. Trong quá trình hai bên lời qua tiếng lại, ông H. đã dùng tay bóp mũi và tát người lái xe một cái.

Hiện Công an xã Thuận An đang tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan, làm rõ diễn biến vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.