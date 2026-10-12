Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sơn La chuyển hồ sơ mua vụ bán cát “chui” sang Công an Lai Châu

Công an tỉnh Sơn La đã chuyển hồ sơ vụ mua bán, vận chuyển hơn 67m³ cát không rõ nguồn gốc đến Công an tỉnh Lai Châu để giải quyết theo thẩm quyền.

Khánh Hoài

Ngày 12/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Sơn La) đã chuyển hồ sơ, tài liệu và tang vật vụ việc mua bán, vận chuyển cát không rõ nguồn gốc tại xã Quỳnh Nhai đến Công an tỉnh Lai Châu để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 17/8, tại bến thuyền Pá Uôn, xã Quỳnh Nhai, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện hai tàu sắt đang bơm hút cát lên xe đầu kéo để vận chuyển đi tiêu thụ. Những người liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát.

a1-3643.jpg
Hai tàu sắt trong vụ việc. (Ảnh: CA Sơn La).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với 6 người liên quan, thu giữ hai tàu sắt tự chế cùng máy hút, ống hút cát và tổng cộng 67,1m³ cát trên tàu, xe đầu kéo. Qua xác minh, hai người điều khiển tàu khai nhận mua cát của Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, trú tại xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An).

a2-9961.jpg
Cát được bơm hút lên xe đầu kéo để vận chuyển đi tiêu thụ. (Ảnh: CA Sơn La).

Theo lời khai, số cát được khai thác không có giấy phép tại bản Trang, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, sau đó vận chuyển về Quỳnh Nhai để tiêu thụ.

Cơ quan Công an cũng xác minh ông Đoàn Trường Lâm (SN 1964, trú tại tiểu khu Pá Uôn, xã Quỳnh Nhai), Giám đốc Doanh nghiệp Trường Lâm, đã mua 32m³ cát nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Số cát này đã bị thu giữ.

>>> Xem thêm video: Xử lý nghiêm xe khách vượt ẩu trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.
#Công an tỉnh Sơn La #mua bán cát chui

Bài liên quan

Xã hội

Bắc Ninh trao hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình hoàn cảnh

Gia đình bà Nguyễn Thị Tiến là hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều năm phải sinh sống trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp, nằm dưới chân núi.

Sáng 12/10, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho gia đình bà Nguyễn Thị Tiến (sinh năm 1966, ở thôn Mới, xã Trường Sơn). Ngôi nhà mới của gia đình bà Tiến có diện tích hơn 100m², tổng kinh phí xây dựng 480 triệu đồng, hoàn thành sau 3 tháng thi công.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tiến là hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều năm phải sinh sống trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp, nằm dưới chân núi. Do điều kiện kinh tế hạn chế, gia đình chưa có khả năng xây dựng nhà ở mới. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh đã trích Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, hỗ trợ gia đình bà Tiến 100 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Bên cạnh nguồn kinh phí này, chính quyền địa phương, dòng họ, người thân và bà con lối xóm cũng chung tay đóng góp ngày công, nguyên vật liệu, giúp gia đình sớm hoàn thành công trình.

Xem chi tiết

Xã hội

Mỗi tuyến phố Hà Nội sẽ có một loài cây chủ đạo

Hà Nội định hướng mỗi tuyến phố trồng một loài cây bóng mát chủ đạo, trường hợp đặc thù tối đa 2 loài, nhằm tạo cảnh quan đồng nhất.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước”, trong đó đưa ra định hướng tổ chức lại hệ thống cây xanh trên các tuyến đường, phố của thủ đô.

Căn cứ nào để lựa chọn cây xanh từng khu vực?

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội siết chặt kiểm định và minh bạch trong chương trình liên kết giáo dục

Năm học 2026-2027, Hà Nội yêu cầu công khai, thẩm định kỹ các chương trình liên kết, đảm bảo quyền lợi học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong hệ thống giáo dục hiện nay, các chương trình giáo dục tích hợp và liên kết bổ trợ như Tiếng Anh tăng cường, Toán bằng Tiếng Anh hay Kỹ năng sống... đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa mô hình học tập và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng giảng dạy và quyền lợi chính đáng của người học, công tác thẩm định chuyên môn cùng cơ chế giám sát vận hành cần phải được thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc ngay từ khâu đầu vào cho đến suốt quá trình triển khai.

Năm học 2026-2027, Hà Nội yêu cầu các trường công khai nội dung, mức thu chương trình liên kết và không ép buộc học sinh tham gia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới