Muốn hôn nhân bền vững, đừng chỉ nhìn vào tiền bạc

Hạnh phúc gia đình lâu dài không chỉ phụ thuộc tiền bạc hay thành công. Biết nhìn người, chọn bạn đời, đặt ranh giới có thể giúp cuộc sống bền vững hơn.

Trong cuộc sống, con người thường dành nhiều thời gian để theo đuổi tiền bạc, địa vị và thành công nhưng lại ít chú ý đến một yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống: những người đang ở bên cạnh mình.

Nhiều nghiên cứu tâm lý học cho thấy các mối quan hệ gần gũi có liên quan chặt chẽ đến cảm giác hạnh phúc, sức khỏe và khả năng thích nghi trước khó khăn. Điều đó cho thấy, muốn sống tốt hơn, mỗi người không chỉ cần biết kiếm tiền hay phát triển năng lực mà còn phải học cách nhìn người, chọn người và xây dựng mối quan hệ hôn nhân, gia đình đúng cách.

Ảnh: @Meta AI.

Đừng chỉ nhìn vào sự hấp dẫn ban đầu

Khi lựa chọn bạn đời, nhiều người thường chú ý đến ngoại hình, cảm xúc và sự hấp dẫn. Đây là những yếu tố quan trọng, nhưng chưa đủ để dự đoán một mối quan hệ có thể đi đường dài.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, sức hút có thể tạo ra khởi đầu cho tình yêu nhưng hiếm khi là yếu tố duy nhất bảo đảm một cuộc sống chung bền vững. Việc lựa chọn người đồng hành lâu dài cần dựa trên những tiêu chí thực tế hơn và cần có sự kiên nhẫn.

Một người phù hợp để kết hôn không nhất thiết phải hoàn hảo. Quan trọng hơn là họ có trách nhiệm, biết tôn trọng, sẵn sàng cùng giải quyết khó khăn và có khả năng xây dựng cuộc sống chung.

Vì thế, thay vì chỉ hỏi “Tôi có yêu người này không?”, nên đặt thêm những câu hỏi khác: Tôi có tin tưởng họ không? Chúng tôi có thể giải quyết bất đồng như thế nào? Người này có tôn trọng giới hạn của tôi không? Khi cuộc sống khó khăn, họ có sẵn sàng đồng hành hay không? Đó mới là những câu hỏi giúp nhìn một mối quan hệ sâu hơn cảm xúc ban đầu.

Hãy quan sát cách một người đối xử với người khác

Muốn hiểu một người, không nên chỉ nghe những gì họ nói về bản thân. Cách một người đối xử với người yếu thế, người phục vụ, đồng nghiệp, cha mẹ hoặc những người không mang lại lợi ích cho họ thường cung cấp nhiều thông tin hơn.

Một người có thể rất lịch sự khi muốn gây ấn tượng nhưng cách họ cư xử trong những tình huống không có lợi cho mình mới cho thấy phần nào tính cách thật. Đặc biệt, cần chú ý đến cách họ phản ứng khi bị từ chối hoặc khi xảy ra bất đồng.

Một người trưởng thành về cảm xúc có thể thất vọng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của người khác. Ngược lại, nếu một người thường xuyên gây áp lực, kiểm soát, hạ thấp hoặc khiến đối phương cảm thấy có lỗi vì không làm theo ý mình, đó là dấu hiệu cần thận trọng.

Người tốt chưa chắc là người phù hợp

Một sai lầm phổ biến là cho rằng chỉ cần một người “tốt” thì mối quan hệ chắc chắn sẽ tốt. Trên thực tế, hai người đều có thể tử tế nhưng vẫn không phù hợp để trở thành bạn đời. Khác biệt về giá trị sống, tài chính, cách nuôi dạy con, nhu cầu riêng tư hoặc cách giải quyết xung đột có thể tạo ra những vấn đề lớn về lâu dài.

Vì vậy, lựa chọn người đồng hành không chỉ là tìm một người tốt mà còn phải tìm người phù hợp với cách sống và những giá trị quan trọng của mình.

Hạnh phúc gia đình cần được xây dựng bằng giao tiếp

Không có gia đình nào tránh được bất đồng. Vấn đề không nằm ở việc hai người có cãi nhau hay không mà nằm ở cách họ xử lý mâu thuẫn. Các chuyên gia cho rằng, giao tiếp là một thành phần quan trọng của quan hệ lành mạnh. Các cặp đôi nên dành thời gian thường xuyên để trò chuyện về những vấn đề sâu sắc hơn thay vì chỉ trao đổi về công việc, con cái hoặc việc nhà.

Một cuộc tranh luận cũng không nên biến thành cuộc thi xem ai đúng. Nếu mục tiêu là duy trì quan hệ, hai người cần tìm cách hiểu nguyên nhân phía sau vấn đề và cùng tìm giải pháp. Khi một mâu thuẫn lặp đi lặp lại mà không thể giải quyết, việc tìm đến chuyên gia tâm lý cũng có thể là một lựa chọn phù hợp.

Đặc biệt, đừng chờ đến khi quan hệ rơi vào khủng hoảng mới bắt đầu quan tâm. Việc chủ động học cách giao tiếp, lắng nghe và giải quyết xung đột có thể giúp giảm nguy cơ những bất đồng nhỏ trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Biết biết ơn cũng là cách giữ tình cảm

Con người thường dễ chú ý đến những điều người khác chưa làm hơn là những gì họ đã làm. Trong đời sống vợ chồng, một hành động nhỏ được xem là hiển nhiên sau nhiều năm có thể dần mất đi giá trị. Vì thế, sự biết ơn có vai trò đặc biệt.

Nhiều nghiên cứu cho thấy khi một người cảm thấy biết ơn trước sự tử tế của bạn đời, mức độ hài lòng với mối quan hệ có thể tăng lên; người được cảm ơn cũng có xu hướng cảm thấy gắn kết hơn.

Một lời cảm ơn đúng lúc đôi khi có giá trị hơn một món quà đắt tiền. Cha mẹ cảm ơn con, vợ cảm ơn chồng, chồng ghi nhận sự chăm sóc của vợ hay bạn bè trân trọng sự giúp đỡ của nhau đều là những hành động đơn giản nhưng góp phần duy trì cảm giác được công nhận.

Hạnh phúc gia đình lâu dài không chỉ phụ thuộc tiền bạc hay thành công. Biết nhìn người, chọn bạn đời, đặt ranh giới có thể giúp cuộc sống bền vững hơn. Ảnh: @Meta AI.

Đừng đặt toàn bộ hạnh phúc lên vai một người

Một người bạn đời tốt có thể trở thành nguồn hỗ trợ lớn, nhưng không nên là nguồn duy nhất tạo ra hạnh phúc. Mỗi người vẫn cần có những mối quan hệ xã hội khác, sở thích riêng và mục tiêu cá nhân. Nhiều chuyên gia nhận định các mối quan hệ gia đình, bạn bè và tình cảm đều góp phần đáp ứng nhu cầu gắn kết của con người.

Điều này đặc biệt quan trọng trong cuộc sống hiện đại, khi nhiều người vô tình thu hẹp thế giới của mình chỉ còn công việc và gia đình. Một tình yêu lành mạnh không phải là hai người mất đi bản sắc cá nhân để trở thành một. Đó là khi hai người có thể đồng hành nhưng vẫn tôn trọng không gian, sở thích và sự phát triển riêng của nhau.

Muốn cuộc sống tốt hơn, hãy bắt đầu từ chính mình

Cách nhìn người cuối cùng cũng quay trở lại câu hỏi: Bản thân mình là người như thế nào? Nếu luôn nghi ngờ người khác nhưng không chịu nhìn lại hành vi của mình, rất khó xây dựng một mối quan hệ bền vững. Nếu muốn có một người bạn chân thành, bản thân cũng cần biết giữ lời. Nếu muốn được lắng nghe, mình phải học cách lắng nghe. Nếu muốn người khác tôn trọng ranh giới của mình, mình cũng phải tôn trọng giới hạn của họ.

Nhiều nghiên cứu tâm lý học xã hội cho thấy, hạnh phúc hôn nhân, gia đình không chỉ nằm ở cảm giác vui vẻ nhất thời mà còn liên quan đến ý nghĩa, mục đích sống, lòng biết ơn, sự tử tế, lòng trắc ẩn và khả năng trưởng thành sau những trải nghiệm khó khăn cùng nhau bước qua.