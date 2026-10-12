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Xã hội

'Biển lửa' bao trùm garage ôtô ở TP HCM

Lửa bùng cháy dữ dội ở garage khiến ôtô và xe máy bị thiêu rụi. Đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt sau khoảng 15 phút, không gây thương vong.

Vũ Sơn

Ngày 12/10, lực lượng chức năng TP HCM đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại garage sửa chữa ô tô Sắc Sơn, địa chỉ số 17-19-21 đường Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng, TP HCM.

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"Biển lửa" bao trùm garage ôtô ở TP HCM...

Trước đó, khoảng 8h35 cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Khu vực 8 nhận tin báo cháy tại garage này. Ngay sau đó, đơn vị huy động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

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Đám cháy tạo cột khói đen bốc cao cả chục mét
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Lực lượng chữa cháy dập lửa, ngăn không cho cháy lan...

Có mặt tại garage lúc 8h45, lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng 2 lăng phun nước loại B và một lăng phun bọt chuyên dụng để dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến 8h50, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

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Hỏa hoạn thiêu rụi một ôtô và một xe máy

Thống kê ban đầu cho thấy, hỏa hoạn làm hư hỏng một ôtô và một xe máy. Riêng ôtô bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng chưa xác định được biển kiểm soát, năm sản xuất và hiện chưa liên hệ được với chủ phương tiện.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được các đơn vị chức năng tiếp tục làm rõ.

Video cháy garage sửa chữa ôtô
#cháy #thiêu rụi

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