Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Pháo hoa rực sáng hồ Văn Quán kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Xã hội

[GALLERY] Pháo hoa rực sáng hồ Văn Quán kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tối 10/10, màn pháo hoa tại hồ Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) thắp sáng bầu trời, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thiên Anh
Tối 10/10, đông đảo người dân hướng về khu vực hồ Văn Quán, phường Hà Đông, để theo dõi màn bắn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).
Tối 10/10, đông đảo người dân hướng về khu vực hồ Văn Quán, phường Hà Đông, để theo dõi màn bắn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).
Đúng 21h, những loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời, mở đầu chương trình trình diễn kéo dài 15 phút. Những chùm pháo nhiều màu sắc tạo nên các hình ảnh ánh sáng nổi bật giữa không gian đêm, mang đến điểm nhấn cho khu vực hồ Văn Quán trong dịp kỷ niệm ngày lễ của Thủ đô.
Đúng 21h, những loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời, mở đầu chương trình trình diễn kéo dài 15 phút. Những chùm pháo nhiều màu sắc tạo nên các hình ảnh ánh sáng nổi bật giữa không gian đêm, mang đến điểm nhấn cho khu vực hồ Văn Quán trong dịp kỷ niệm ngày lễ của Thủ đô.
Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô năm nay được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm: khu vực trước Bưu điện Hà Nội, khu vực phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây và hồ Văn Quán. Thời gian trình diễn từ 21h đến 21h15 ngày 10/10/2026.
Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô năm nay được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm: khu vực trước Bưu điện Hà Nội, khu vực phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây và hồ Văn Quán. Thời gian trình diễn từ 21h đến 21h15 ngày 10/10/2026.
Trong đó, hồ Văn Quán là điểm bắn phục vụ người dân khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Trận địa tại đây kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật, khai thác không gian mặt nước cùng cảnh quan xung quanh hồ. Theo thông tin công bố trước sự kiện, trận địa Hà Đông có 500 quả pháo hoa nổ tầm cao.
Trong đó, hồ Văn Quán là điểm bắn phục vụ người dân khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Trận địa tại đây kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật, khai thác không gian mặt nước cùng cảnh quan xung quanh hồ. Theo thông tin công bố trước sự kiện, trận địa Hà Đông có 500 quả pháo hoa nổ tầm cao.
Màn trình diễn tại hồ Văn Quán góp thêm sắc màu cho các hoạt động kỷ niệm ngày 10/10, đồng thời tạo cơ hội để người dân khu vực Hà Đông theo dõi pháo hoa ngay tại địa bàn sinh sống.
Màn trình diễn tại hồ Văn Quán góp thêm sắc màu cho các hoạt động kỷ niệm ngày 10/10, đồng thời tạo cơ hội để người dân khu vực Hà Đông theo dõi pháo hoa ngay tại địa bàn sinh sống.
Ngày 10/10/1954 là dấu mốc lịch sử khi đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Thủ đô. Sau 72 năm, ngày này tiếp tục là dịp để người dân Hà Nội nhìn lại chặng đường phát triển của thành phố, đồng thời thể hiện tình cảm và niềm tự hào đối với mảnh đất nghìn năm văn hiến.
Ngày 10/10/1954 là dấu mốc lịch sử khi đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Thủ đô. Sau 72 năm, ngày này tiếp tục là dịp để người dân Hà Nội nhìn lại chặng đường phát triển của thành phố, đồng thời thể hiện tình cảm và niềm tự hào đối với mảnh đất nghìn năm văn hiến.
Những hình ảnh pháo hoa được ghi lại tại hồ Văn Quán trong tối 10/10 không chỉ lưu giữ khoảnh khắc của một sự kiện cộng đồng, mà còn góp phần phản ánh không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô tại khu vực Hà Đông.
Những hình ảnh pháo hoa được ghi lại tại hồ Văn Quán trong tối 10/10 không chỉ lưu giữ khoảnh khắc của một sự kiện cộng đồng, mà còn góp phần phản ánh không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô tại khu vực Hà Đông.
Đông đảo người dân khu vực Hà Đông và lân cận đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ.
Đông đảo người dân khu vực Hà Đông và lân cận đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ.
Những con đường dẫn vào hồ Văn Quán đông nghịt người dân đón chờ màn pháo hoa.
Những con đường dẫn vào hồ Văn Quán đông nghịt người dân đón chờ màn pháo hoa.
Trận địa pháo hoa tầm cao tại hồ Văn Quán.
Trận địa pháo hoa tầm cao tại hồ Văn Quán.
Sau mỗi quả pháo hoa rực rỡ, người dân lại trầm trồ vỗ tay tán thưởng.
Sau mỗi quả pháo hoa rực rỡ, người dân lại trầm trồ vỗ tay tán thưởng.
Cùng ngắm nhìn màn pháo hoa chào mừng 72 năm ngày giải phóng Thủ đô được Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Cùng ngắm nhìn màn pháo hoa chào mừng 72 năm ngày giải phóng Thủ đô được Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Thiên Anh
#pháo hoa #Văn Quán #Ngày Giải phóng Thủ đô #Hà Nội #kỷ niệm #Hà Đông

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT