Bắc Ninh trao hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình hoàn cảnh

Gia đình bà Nguyễn Thị Tiến là hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều năm phải sinh sống trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp, nằm dưới chân núi.

Sáng 12/10, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho gia đình bà Nguyễn Thị Tiến (sinh năm 1966, ở thôn Mới, xã Trường Sơn). Ngôi nhà mới của gia đình bà Tiến có diện tích hơn 100m², tổng kinh phí xây dựng 480 triệu đồng, hoàn thành sau 3 tháng thi công.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tiến là hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều năm phải sinh sống trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp, nằm dưới chân núi. Do điều kiện kinh tế hạn chế, gia đình chưa có khả năng xây dựng nhà ở mới. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh đã trích Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, hỗ trợ gia đình bà Tiến 100 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Bên cạnh nguồn kinh phí này, chính quyền địa phương, dòng họ, người thân và bà con lối xóm cũng chung tay đóng góp ngày công, nguyên vật liệu, giúp gia đình sớm hoàn thành công trình.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng (đầu tiên bên phải) trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2026 cho gia đình bà Nguyễn Thị Tiến. (Ảnh: Hoàng Phương).

Tại buổi bàn giao, bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh đã thăm hỏi, động viên gia đình tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, phát huy tinh thần vượt khó, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Bà Hằng cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, sáng tạo của Ủy ban MTTQ xã Trường Sơn trong triển khai hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp, chung sức của cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận khu dân cư, dòng họ, người thân và cộng đồng trong quá trình xây dựng nhà ở cho gia đình bà Tiến.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng (đầu tiên bên phải) cùng đoàn đại biểu tham quan ngôi nhà mới. (Ảnh: Hoàng Phương).

Thời gian tới, bà Hằng đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững. Tăng cường nắm bắt hoàn cảnh của các hộ khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp, từ cung cấp giống, vốn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất đến tư vấn, giới thiệu việc làm; khuyến khích các gia đình chủ động lao động, phát triển kinh tế…