Bắc Ninh: Xử lý hàng trăm biển hiệu, quảng cáo sai quy định

Hàng trăm biển hiệu, quảng cáo sai quy định bị xử lý

Theo thông tin từ UBND phường Nếnh (TP Bắc Ninh), ngày 11/10, phường Nếnh tiếp tục ra quân xử lý biển quảng cáo, biển hiệu, biển vẫy lắp đặt sai quy định và quảng cáo rao vặt trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 65 biển hiệu có sử dụng chữ nước ngoài không đúng quy định, yêu cầu điều chỉnh 263 biển hiệu, tháo dỡ 75 biển hiệu lắp đặt sai quy định và bóc, xóa 745 quảng cáo rao vặt. Đoàn kiểm tra cũng lập biên bản làm việc với 25 chủ cơ sở, yêu cầu ký cam kết khắc phục các vi phạm trước ngày 16/10/2026.

Lực lượng chức năng xử lý biển hiệu sử dụng chữ nước ngoài không đúng quy định.

Trước đó, ông Hoàng Văn Tùng - Phó Chủ tịch UBND phường Nếnh yêu cầu Phòng Văn hóa - Xã hội tiếp tục rà soát các tuyến đường, khu vực còn biển hiệu, bảng quảng cáo và quảng cáo rao vặt sai quy định; phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm, không để tái diễn sau các đợt ra quân.

Đợt này, phường huy động lực lượng Công an, các phòng chuyên môn, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, hơn 300 đoàn viên thanh niên và các tổ dân phố. Đội kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin phối hợp với các tổ dân phố My Điền 1, My Điền 2, Yên Ninh, Ninh Khánh, Núi Hiểu và các lực lượng liên quan kiểm tra trực tiếp tại cơ sở kinh doanh.

Biển hiệu sử dụng chữ nước ngoài không đúng quy định bị xử lý.

Lực lượng chức năng thu giữ biển hiệu đặt sai quy định.

Trọng tâm là các biển hiệu, biển vẫy, bảng quảng cáo sử dụng chữ nước ngoài chưa bảo đảm quy định về nội dung, cách thể hiện, kích thước và vị trí lắp đặt; đồng thời kiểm tra các vi phạm liên quan đến hành lang an toàn giao thông, vỉa hè và khu vực công cộng. Quá trình tháo dỡ phải bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến giao thông và an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, phường Nếnh tiếp tục rà soát các khu vực còn vi phạm, kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành quy định về quảng cáo, biển hiệu. Việc bóc, xóa quảng cáo rao vặt được duy trì thường xuyên, gắn với vệ sinh môi trường; các trường hợp vi phạm, tái vi phạm được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Mở đợt cao điểm chấn chỉnh, xử lý vi phạm quảng cáo ngoài trời

Trước đó, tại Hội nghị về công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP Bắc Ninh, sau khi nghe báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố những năm gần đây phát triển khá nhanh, đa dạng về hình thức, đáp ứng nhu cầu tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã có chỉ đạo “nóng”.

Theo đó, Chủ tịch TP Bắc Ninh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch không gian công cộng, không gian quảng cáo và hạ tầng phục vụ hoạt động quảng cáo ngoài trời, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đúng quy định, hài hòa với cảnh quan đô thị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấp hành quy định về quảng cáo, biển hiệu; khuyến khích ứng dụng công nghệ, chuyển đổi sang các hình thức quảng cáo hiện đại, phù hợp, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, chuyên nghiệp.

Các phường, xã khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng trật tự, mỹ quan đô thị, kịp thời khắc phục những bất cập; phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; các cơ quan báo chí tăng cường giám sát, phản ánh kịp thời kết quả khắc phục cũng như những trường hợp vi phạm kéo dài, tái phạm.

Chủ tịch TP Bắc Ninh chỉ đạo các địa phương tổ chức tháng cao điểm trong tháng 10, tập trung chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về trật tự, mỹ quan đô thị, nhất là trong hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Quá trình thực hiện cần kết hợp kiên trì tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; bảo đảm đúng quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp...