Bắt “hot girl” sinh năm 1998 cầm đầu đường dây gái gọi liên tỉnh

Ngày 5/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa triệt phá đường dây gái gọi liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi.

Theo đó, khoảng 21h ngày 3/10/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự; Phòng Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh và Công an thành phố Tuyên Quang phá đường dây gái gọi liên tỉnh do Nguyễn Thị Lan, SN 1998, trú tại thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cầm đầu.

Đối tượng Lan bị bắt giữ khi đang cùng 3 đối tượng thực hiện hành vi bán dâm tại Khách sạn Vân Anh thuộc tổ 9, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.