Xã Bình Minh: Chỉ định gói thầu PCCC trường Huỳnh Văn Nghệ tiết kiệm đạt 1,2%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh, TP Đồng Nai vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho hạng mục hạ tầng giáo dục trên địa bàn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Quy trình triển khai được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp lý hiện hành nhằm mục tiêu bảo đảm tiến độ cơ sở vật chất an sinh xã hội trước thềm năm học mới.

Kết quả phê duyệt chỉ định thầu tại dự án trường học xã Bình Minh

Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 103/QĐ-VHXH ngày 23/6/2026 do Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh - Trần Thị Nhiên ký, Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên đã được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 06 (Xây lắp + Thiết bị): Hệ thống PCCC thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ.

Giá gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 56/QĐ-VHXH ngày 28/4/2026 là 1.891.945.646 đồng. Giá trị chỉ định thầu thực tế (giá trúng thầu) được công bố là 1.868.000.000 đồng. Như vậy, thông qua quy trình thương thảo và phê duyệt, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 23.945.646 đồng, tương đương biên độ tiết kiệm dòng vốn đạt mức xấp xỉ 1,27%.

Dự án nâng cấp, sửa chữa này nằm trong tổng thể phương án đầu tư có tổng mức ngân sách 4.661.967.208 đồng, được phê duyệt theo Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của UBND xã Bình Minh do Chủ tịch Trần Đức Hòa ký duyệt. Hình thức hợp đồng triển khai gói thầu được xác định là hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện tối đa trong vòng 90 ngày.

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 103/QĐ-VHXH. (Nguồn MSC)

Khảo sát bức tranh lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên

Về năng lực đơn vị được chỉ định thầu, dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên có mã số thuế 3603797221, đặt trụ sở chính tại số 53C, tổ 97, khu phố 13, phường Long Bình, TP Đồng Nai. Đây là doanh nghiệp có tần suất hoạt động đấu thầu tương đối dày dặn với lịch sử tham gia tổng cộng 57 gói thầu trên toàn quốc.

Trong tổng số các gói thầu từng tham gia, doanh nghiệp đã được công bố trúng thầu 32 gói, trượt 23 gói và bị hủy bỏ 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này từng trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số xấp xỉ 229.868.600.888 đồng. Phân tích sâu về cấu trúc vai trò cho thấy doanh nghiệp khẳng định thế mạnh lớn khi tham gia vào các liên danh nhà thầu, mang về tổng giá trị trúng thầu liên danh 215.463.387.481 đồng. Ở vai trò nhà thầu độc lập, doanh nghiệp ghi nhận tổng giá trị trúng thầu khoảng 14.405.213.407 đồng.

Xét về mặt địa giới hành chính, địa bàn hoạt động cốt lõi của đơn vị tập trung chủ yếu tại TP Đồng Nai với 48 gói thầu, thiết lập mối quan hệ công tác với khoảng 24 bên mời thầu và 20 chủ đầu tư công.

Khung pháp lý và giải pháp tối ưu hóa ngân sách cấp xã

Bình luận về công tác tổ chức và quản lý dòng vốn đầu tư công tại các dự án an sinh cấp cơ sở, hệ thống chính trị hành chính mới vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025 đã đem lại sự chủ động lớn cho cấp xã. Theo luật sư Nguyễn Văn Lập, thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc phân cấp phê duyệt cho UBND xã Bình Minh và Phòng Văn hóa - Xã hội xã làm chủ đầu tư giúp rút ngắn tối đa thời gian triển khai các công trình cấp bách, đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy trường học vốn đòi hỏi tính an toàn cao. Hình thức chỉ định thầu rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp quy mô nhỏ dưới 02 tỷ đồng hoàn toàn tuân thủ chặt chẽ hành lang pháp lý của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Do đó, việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại dự án này được ghi nhận là đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật.

Dù vậy, chuyên gia quản lý đầu tư công Nguyễn Quốc Vũ lưu ý thêm rằng tinh thần của Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính luôn nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả dòng vốn công, triệt để tiết kiệm chi phí ngân sách. Đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu có biên độ tiết kiệm dòng vốn ở mức thấp như tại xã Bình Minh (đạt xấp xỉ 1,27%), vai trò quản lý và năng lực thương thảo giá của người đứng đầu chủ đầu tư cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ nhằm tối ưu hóa từng đồng vốn ngân sách được giao phó.