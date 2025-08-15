Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
WinRAR dính lỗ hổng nguy hiểm, người dùng cần cập nhật gấp

Số hóa

WinRAR dính lỗ hổng nguy hiểm, người dùng cần cập nhật gấp

Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong WinRAR đang bị tin tặc khai thác, đe dọa dữ liệu và quyền riêng tư của hàng trăm triệu người dùng toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
WinRAR vừa bị phát hiện tồn tại một lỗ hổng bảo mật nguy hiểm.
WinRAR vừa bị phát hiện tồn tại một lỗ hổng bảo mật nguy hiểm.
Theo báo cáo từ các chuyên gia của công ty bảo mật ESET, tin tặc đang phát tán tệp chứa mã độc qua email hoặc Internet.
Theo báo cáo từ các chuyên gia của công ty bảo mật ESET, tin tặc đang phát tán tệp chứa mã độc qua email hoặc Internet.
Khi mở tệp, lỗ hổng cho phép hacker xâm nhập máy tính từ xa.
Khi mở tệp, lỗ hổng cho phép hacker xâm nhập máy tính từ xa.
Chúng có thể cài phần mềm gián điệp, đánh cắp dữ liệu cá nhân và tài khoản.
Chúng có thể cài phần mềm gián điệp, đánh cắp dữ liệu cá nhân và tài khoản.
Lỗ hổng ảnh hưởng mọi phiên bản WinRAR trên Windows, trừ Mac, Linux và Android.
Lỗ hổng ảnh hưởng mọi phiên bản WinRAR trên Windows, trừ Mac, Linux và Android.
Bản vá bảo mật đã có trên WinRAR 7.13 nhưng người dùng phải cập nhật thủ công.
Bản vá bảo mật đã có trên WinRAR 7.13 nhưng người dùng phải cập nhật thủ công.
WinRAR hiện có khoảng 500 triệu người dùng trên toàn thế giới.
WinRAR hiện có khoảng 500 triệu người dùng trên toàn thế giới.
Chuyên gia khuyến cáo nâng cấp ngay và tránh mở tệp từ nguồn không tin cậy.
Chuyên gia khuyến cáo nâng cấp ngay và tránh mở tệp từ nguồn không tin cậy.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
Thiên Trang (TH)
#WinRAR #lỗ hổng bảo mật #cập nhật WinRAR #tấn công hacker #mã độc email #bảo vệ dữ liệu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT