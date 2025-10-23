WHO hỗ trợ Việt Nam 9.000 liều vắc-xin phòng dại

WHO vừa trao tặng 9.000 liều vắc-xin phòng dại trên người cho 2 tỉnh có nguy cơ cao ở Việt Nam là Phú Thọ và Tuyên Quang.

Ngày 22/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa trao tặng 9.000 liều vắc-xin phòng dại cho người tại hai tỉnh có nguy cơ cao là Phú Thọ và Tuyên Quang, nhằm cứu những người bị chó dại cắn và bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số.

Số lượng vắc-xin phòng dại sau phơi nhiễm (PEP) có giá trị 100.000 đô la Mỹ (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng Việt Nam).

Khi các triệu chứng của bệnh dại xuất hiện, tỷ lệ tử vong của bệnh là 100%, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được điều trị dự phòng kịp thời bằng vắc-xin phòng dại sau phơi nhiễm.

WHO đã chuyển giao số vắc-xin này đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) của hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang, sau quá trình phối hợp chặt chẽ cùng với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), Ủy ban Nhân dân các tỉnh và Bộ Y tế. Khoản hỗ trợ này được thực hiện bởi nguồn tài trợ từ Gavi, Liên minh Vaccine.

Một y tá đang sắp xếp vắc-xin phòng bệnh dại cho người do WHO hỗ trợ để giúp cứu sống những người có nguy cơ mắc bệnh dại do chó dại cắn tại hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ. Ảnh: Tuyên Quang CDC/Hà Ngọc Hà

Sự hỗ trợ này là một phần trong những nỗ lực sâu rộng nhằm giảm thiểu số ca tử vong do bệnh dại gây ra - căn bệnh mà có chiều hướng gia tăng số lượng trong những năm gần đây.

Theo tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, sự hỗ trợ này không chỉ là việc cung cấp vắc-xin, mà còn là lời kêu gọi hành động. Không ai đáng bị thiệt mạng vì bệnh dại chỉ vì không thể chi trả cho vắc-xin. Các cơ quan cần bảo đảm vắc-xin dự phòng sau phơi nhiễm được cung cấp rộng rãi và dễ tiếp cận, nhất là với người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương.

Tại Việt Nam, chỉ tính riêng trong năm 2024, đã ghi nhận 89 trường hợp tử vong vì bệnh dại và gần một nửa trong số đó là trẻ em.

Tiến sĩ Angela Pratt cho rằng, để chấm dứt tử vong do bệnh dại thì việc tiêm phòng dại cho chó là cách hiệu quả nhất, tiết kiệm chi phí nhất.

Một y tá đang chuẩn bị vắc-xin phòng dại để tiêm cho người bị chó cắn. (Ảnh: Tuyên Quang CDC/Hà Ngọc Hà)

Hiện nay, vắc-xin phòng bệnh dại cho người chưa được bảo hiểm y tế chi trả và chi phí cho một liệu trình đầy đủ gồm 5 mũi tiêm vào khoảng 1,5 triệu đồng.

WHO cam kết tiếp tục hỗ trợ Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 của Việt Nam, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tăng cường nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu toàn cầu không còn người tử vong do bệnh dại từ năm 2030.