Vượt qua thử thách song thai không tim đón con đầu lòng sau nhiều mong đợi

Đó là hành trình đầy nghị lực của sản phụ L.T. T (sinh năm 1992) với tiền sử sản khoa đặc biệt nặng nề: 3 lần IVF, 2 lần thai lưu và 5 lần sảy thai liên tiếp. Khi hy vọng làm mẹ vừa nhen nhóm ở thai kỳ này, chị lại tiếp tục đối mặt với thử thách nguy hiểm mang tên hội chứng song thai không tim.

Thế nhưng, bằng sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, hành trình đầy chông gai ấy cuối cùng đã có cái kết trọn vẹn - lần đầu tiên chị được ôm con gái khỏe mạnh trong vòng tay sau bao năm chờ đợi.

Hạnh phúc của người mẹ khi được đón con khỏe mạnh - Ảnh BVCC

Lần này, chị T. mang thai nhờ IVF, bản thân mang chuyển đoạn cân bằng nhiễm sắc thể số 3 và số 7 – tuy không ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây sảy thai liên tiếp, thai lưu hoặc nguy cơ bất thường thai nhi.

Trong quá trình đi khám thai, chị T. được phát hiện song thai một bánh rau hai buồng ối, trong đó một thai không có tim, vợ chồng chị rất lo lắng và tìm đến Trung tâm can thiệp bào thai - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để được theo dõi chuyên sâu.

Tại đây, chị T. được chẩn đoán là con lần 1 - song thai 16 tuần 4 ngày - theo dõi hội chứng TRAPS (hội chứng song thai không tim).

Trong đó thai có tim đang chịu trách nhiệm tuần hoàn cho cả khối thai không tim, sự cho - nhận máu giữa 2 thai này gây nguy cơ quá tải tuần hoàn cho thai có tim, nguy cơ biến chứng, mất tim thai nếu không được can thiệp.

Ca bệnh sau khi hội chẩn kỹ lưỡng với Ban Giám đốc bệnh viện, chị T. được phẫu thuật nội soi nhằm ngắt nguồn nuôi dưỡng khối thai không tim. Ca can thiệp diễn ra thành công, khối thai không tim mất hoàn toàn mạch nuôi, thai còn lại tiếp tục phát triển ổn định.

Sau phẫu thuật, sản phụ được theo dõi sát sao trong suốt thai kỳ nguy cơ cao. Những lần khám định kỳ đều mang theo sự hồi hộp, bởi phía sau mỗi nhịp tim thai là hành trình dài của hy vọng và nỗi lo từng mất con nhiều lần trước đó.

Em bé chào đời khỏe mạnh - Ảnh BVCC

Đến tuần thai 37 tuần 5 ngày, khi xuất hiện cơn co tử cung, chị T. nhập viện. Ekip phẫu thuật thực hiện đã mổ lấy thai thành công, chào đón một bé gái nặng 2400g khỏe mạnh - em bé đầu tiên mà người mẹ đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Tiếng khóc chào đời không chỉ đánh dấu sự sống của một em bé mà còn khép lại hành trình dài, mở ra khoảnh khắc lần đầu tiên người mẹ được bế con trên tay sau 7 lần mang thai dang dở.

