Vượt qua 3 đối thủ nhà thầu Đại Hải trúng gói thầu chiếu sáng xã Trị An tiết kiệm 19,2%

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Trị An vừa công bố kết quả gói thầu duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng. Điểm nhấn là sự cạnh tranh khốc liệt khi tất cả các nhà thầu đều vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật, cùng bước vào vòng xét giá.

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Trị An (tỉnh Đồng Nai) vừa ban hành Quyết định số 24/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01: Duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xã. Gói thầu thuộc dự toán mua sắm sử dụng nguồn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2026, phản ánh nhu cầu cấp thiết trong việc chỉnh trang, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa phương khi màn đêm buông xuống, phục vụ đời sống của người dân.

Quyết định số 24/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cuộc cạnh tranh gay gắt về giá

Hồ sơ từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 2.695.219.901 đồng, giá gói thầu là 2.663.063.409 đồng. Sau quá trình thông báo mời thầu, biên bản mở thầu ghi nhận có 4 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Đại Hải, Công ty TNHH Kỹ thuật Tuấn Phát, Công ty TNHH Xây Lắp Tuấn Tú và Công ty TNHH Quang Anh.

Điểm đáng chú ý trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu này là tính cạnh tranh khá cao. Qua quá trình đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia đã đánh giá và xác định cả 4 nhà thầu tham dự đều vượt qua các bước kiểm tra về năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện để bước vào vòng xét giá. Việc các nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong hồ sơ dự thầu và năng lực đáp ứng tiêu chuẩn của các đơn vị.

Tại vòng xét giá, các nhà thầu đã đưa ra các mức giá cạnh tranh như sau:

Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Đại Hải: Giá dự thầu là 2.151.879.758 đồng.

Công ty TNHH Xây Lắp Tuấn Tú: Giá dự thầu là 2.210.204.490 đồng (xếp hạng II).

Công ty TNHH Quang Anh: Giá dự thầu là 2.328.052.118 đồng (xếp hạng III).

Qua quá trình đánh giá tài chính, Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Đại Hải là đơn vị được tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư trao hợp đồng do có giá đề nghị trúng thầu thấp nhất. Giá trúng thầu là 2.151.879.758 đồng, giúp tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 19,2%.

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Đại Hải: (MSDN: vn3601085518), có địa chỉ tại Tỉnh Lộ 767, Khu Phố 6, Xã Trị An, Đồng Nai, được thành lập năm 2008 do ông Nguyễn Hoàng Hải là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia khoảng 53 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 8 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 866.230.587.962 đồng (trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 76.832.165.356 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 789.398.422.606 đồng).

Các gói thầu mà nhà thầu Kỹ thuật Đại Hải đã trúng trong giai đoạn 2025-2026 như:

Gói thầu: Chi phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, đèn led trang trí và màn hình led tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Phước, trị giá 3.281.772.000 đồng (tháng 04/2026)

Gói thầu: Sửa chữa hệ thống đèn trang trí trên đường Nguyễn Tất Thành tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Trị An, trị giá 304.525.000 đồng (tháng 03/2026)

Gói thầu số 01: Công trình Dịch vụ công ích Duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xã năm 2025 tại Phòng kinh tế xã Trị An, trị giá 1.046.327.848 đồng (tháng 12/2025)

Gói thầu số 01 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng tại Ban Quản lý dự án khu vực 09, tỉnh Đồng Nai, trị giá 7.945.356.000 đồng (tháng 08/2025)

Góc nhìn của chuyên gia pháp lý và đấu thầu

Dưới góc nhìn chuyên gia, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu với nhiều đơn vị vượt qua vòng kỹ thuật thể hiện sự cạnh tranh công bằng.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc tuân thủ quy trình đánh giá E-HSDT và thẩm định năng lực nhà thầu cần được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC. Điều này nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia, đồng thời tạo môi trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng và minh bạch".

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho biết: "Cả 4 nhà thầu cùng vượt qua bước đánh giá kỹ thuật là tín hiệu tích cực cho thấy chất lượng hồ sơ dự thầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có sự cải thiện. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng theo đúng cam kết để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất".

Dư luận và các nhà thầu bày tỏ mong muốn chủ đầu tư và các cơ quan quản lý tiếp tục giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi công của dự án, đảm bảo hệ thống chiếu sáng sau khi duy tu, sửa chữa hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn.