Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bệnh nhân nữ suy kiệt nặng do u nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng

U nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng là một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất trong ung thư phụ khoa.

Bình Nguyên

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân B.T.S. (53 tuổi) trong tình trạng lơ mơ, suy kiệt toàn thân. Trước đó, người bệnh đã trải qua hai phẫu thuật lớn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gồm phẫu thuật xuất huyết não và phẫu thuật cắt ruột non do tắc ruột. Kết quả sinh thiết cho thấy u nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng - thể bệnh ác tính hiếm gặp với diễn tiến rất nhanh.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được chuyển về khoa Phụ Ung thư. Các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn khẩn cấp, đánh giá toàn diện tình trạng và thông tin đầy đủ cho gia đình về các nguy cơ có thể xảy ra.

Trong bối cảnh bệnh nhân suy kiệt nặng và nguy cơ biến chứng cao, TS.BS Nguyễn Văn Thắng - Trưởng khoa Phụ Ung thư quyết định tiến hành truyền hóa chất cấp cứu để giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

598656116-1174534234826236-5842914652038811010-n-1-4887.jpg
Người chồng động viên vợ trong quá trình điều trị. Ảnh BV

TS.BS Nguyễn Văn Thắng cho biết, u nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng là một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất trong ung thư phụ khoa. Với trường hợp này, nếu không điều trị ngay, bệnh nhân khó có khả năng vượt qua.

Sau một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân có cải thiện. Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp Bệnh viện Việt Đức nội soi tiêu hóa để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy bệnh nhân tạm ổn định sau đợt hóa chất đầu tiên và đủ điều kiện tiếp tục điều trị tại khoa Phụ Ung thư.

Hành trình điều trị còn nhiều thách thức, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ của gia đình và đội ngũ y bác sĩ cùng tinh thần kiên cường của người bệnh, hy vọng về sự hồi phục vẫn đang mở ra.

#u nguyên bào #di căn đa phủ tạng #u nguyên bào nuôi #điều trị ung thư #bệnh nhân nữ #bệnh viện phụ sản

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đừng bỏ qua các thông tin cảnh báo ung thư phổi, điều trị đích

Ung thư phổi đứng thứ 3 tại Việt Nam về số lượng ca mắc mới. Bệnh diễn biến nhanh, khó kiểm soát nên thường được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2022, ung thư phổi đứng thứ 3 tại Việt Nam về số lượng ca mắc mới (24.426 ca), đứng thứ 2 về số trường hợp tử vong (22.597 trường hợp). Bệnh diễn biến nhanh, khó kiểm soát nên thường được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương cho biết, ung thư phổi diễn ra khi các tế bào ác tính không ngừng phân chia, từ đó các khối u hình thành, khiến phổi không thể hoạt động bình thường. Dựa trên đặc điểm mô bệnh học, ung thư phổi được chia thành hai nhóm chính là ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người hiến tinh trùng mang đột biến gene gây ung thư là cha của gần 200 trẻ

Một người hiến tinh trùng mang đột biến gene TP53 đã truyền gene nguy hiểm cho hàng trăm trẻ ở 14 nước châu Âu, đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm tra an toàn.

Theo Vietnamnet, cuộc điều tra của một số đài phát thanh - truyền hình phát hiện một người hiến tinh trùng mang đột biến gene liên quan đến ung thư là cha của gần 200 đứa trẻ trên khắp châu Âu.

Người đàn ông ẩn danh bắt đầu hiến tinh trùng từ khi còn là sinh viên vào năm 2005, hiện là cha của ít nhất 197 đứa trẻ ở 14 quốc gia châu Âu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Can thiệp cầm máu thành công cho bệnh nhân ung thư dạ dày xuất huyết nặng

Các khối u tăng sinh mạch máu quá mức có thể gây vỡ các mạch máu này dẫn đến tình trạng xuất huyết ồ ạt.

Ngày 8/12, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, các bác sĩ đơn vị can thiệp mạch máu ngoại biên đã can thiệp nội mạch cầm máu thành công cho bệnh nhân ung thư dạ dày biến chứng xuất huyết nặng.

Bệnh nhân C.V.Q (nam, 61 tuổi) nhập viện vì tiêu phân đen, tiền căn ung thư tâm vị dạ dày giai đoạn T4N2M1, di căn phổi – gan – xương (phát hiện từ tháng 6/2025). Bệnh nhân hóa trị được 01 tháng thì ngưng điều trị, sau đó tiếp tục nhập viện và đến nay đã hóa trị đến chu kỳ 4 (FOLFIRI).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới