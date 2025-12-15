Bệnh nhân nữ suy kiệt nặng do u nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng

U nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng là một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất trong ung thư phụ khoa.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân B.T.S. (53 tuổi) trong tình trạng lơ mơ, suy kiệt toàn thân. Trước đó, người bệnh đã trải qua hai phẫu thuật lớn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gồm phẫu thuật xuất huyết não và phẫu thuật cắt ruột non do tắc ruột. Kết quả sinh thiết cho thấy u nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng - thể bệnh ác tính hiếm gặp với diễn tiến rất nhanh.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được chuyển về khoa Phụ Ung thư. Các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn khẩn cấp, đánh giá toàn diện tình trạng và thông tin đầy đủ cho gia đình về các nguy cơ có thể xảy ra.

Trong bối cảnh bệnh nhân suy kiệt nặng và nguy cơ biến chứng cao, TS.BS Nguyễn Văn Thắng - Trưởng khoa Phụ Ung thư quyết định tiến hành truyền hóa chất cấp cứu để giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

Người chồng động viên vợ trong quá trình điều trị. Ảnh BV

TS.BS Nguyễn Văn Thắng cho biết, u nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng là một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất trong ung thư phụ khoa. Với trường hợp này, nếu không điều trị ngay, bệnh nhân khó có khả năng vượt qua.

Sau một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân có cải thiện. Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp Bệnh viện Việt Đức nội soi tiêu hóa để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy bệnh nhân tạm ổn định sau đợt hóa chất đầu tiên và đủ điều kiện tiếp tục điều trị tại khoa Phụ Ung thư.

Hành trình điều trị còn nhiều thách thức, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ của gia đình và đội ngũ y bác sĩ cùng tinh thần kiên cường của người bệnh, hy vọng về sự hồi phục vẫn đang mở ra.