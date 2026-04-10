Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Vương miện rực rỡ của loài chim được mệnh danh 'nữ hoàng Amazon'

Giữa những tán rừng rậm rạp của Amazon, có một loài chim nhỏ bé sở hữu chiếc vương miện rực rỡ như bay ra từ truyện cổ tích.

T.B (tổng hợp)

Chim ruồi hoàng gia Amazon (Onychorhynchus coronatus), thường được biết đến với tên tiếng Anh là royal flycatcher, một trong những loài chim độc đáo nhất của rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ. Loài này thực chất thuộc nhóm chim bắt ruồi, sinh sống chủ yếu trong các khu rừng rậm ở lưu vực Amazon, trải dài qua Brazil, Peru và Colombia.

Ảnh: miruadventures.com.

Điểm khiến Onychorhynchus coronatus trở nên nổi bật là chiếc mào hình quạt tuyệt đẹp, thường được ví như một chiếc vương miện hoàng gia. Ở con trống, mào có màu cam rực rỡ pha xanh lam và đen, trong khi con mái thường có màu vàng nhạt hơn. Tuy nhiên, điều thú vị là chiếc mào này hiếm khi được xòe ra; phần lớn thời gian, nó được gập gọn trên đầu, khiến loài chim này trông khá bình thường. Chỉ khi bị kích thích, đe dọa hoặc trong các màn tán tỉnh, chiếc “vương miện” mới bung ra, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục.

Ảnh: birdsoftheworld.org.

Về kích thước, chim ruồi hoàng gia Amazon khá nhỏ, chỉ dài khoảng 16–17 cm, với bộ lông nâu đơn giản giúp chúng dễ dàng ngụy trang trong môi trường rừng rậm. Chúng thường sống gần các con suối nhỏ, nơi có nhiều côn trùng – nguồn thức ăn chính của chúng. Với kỹ năng bay linh hoạt và phản xạ nhanh, loài chim này có thể bắt côn trùng ngay giữa không trung, thể hiện khả năng săn mồi điêu luyện.

Một đặc điểm sinh học đáng chú ý khác là cách làm tổ. Chim ruồi hoàng gia Amazon xây tổ treo lơ lửng trên cành cây, thường ngay phía trên mặt nước. Tổ có hình dạng dài, mỏng, giống như một chiếc túi nhỏ, giúp giảm nguy cơ bị kẻ săn mồi tiếp cận. Vị trí này cũng tạo ra một lớp bảo vệ tự nhiên, khi nhiều loài săn mồi ngại tiếp cận khu vực gần nước.

Ảnh: iNaturalist.

Dù không quá nổi tiếng như các loài chim sặc sỡ khác ở Amazon, Onychorhynchus coronatus lại mang một vẻ đẹp “ẩn giấu”, chỉ bộc lộ trong những khoảnh khắc hiếm hoi. Chính điều này khiến nó trở thành một trong những loài chim được các nhà quan sát chim và nhiếp ảnh gia thiên nhiên đặc biệt yêu thích.

Trong thế giới tự nhiên, nơi nhiều loài phô trương vẻ đẹp một cách thường trực, chim ruồi hoàng gia Amazon lại chọn cách giữ kín “vương miện” của mình. Có lẽ chính sự kín đáo ấy lại khiến khoảnh khắc nó xòe mào trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

#Loài chim độc đáo Amazon #Vương miện chim ruồi hoàng gia #chim ruồi hoàng gia Amazon #chim hoàng gia #Amazon #chim rừng

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới