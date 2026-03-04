Vụ nhà dân chênh vênh ở Đồng Nai, đề xuất tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề xuất tạm dừng thi công đoạn đường có 8 ngôi nhà chênh vênh trên vách đất, nhằm tránh nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngày 4/3, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền từ Km10+200 đến Km10+550 (đoạn qua xã Tân Lợi) nhằm tránh nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Sở Xây dựng, khu vực trên xuất hiện tình trạng nhà dân nằm cheo leo do chênh lệch cao độ lớn sau khi thi công. Đoạn tuyến này thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà.

Nhà người dân “treo” trên ngọn đồi cách mặt đường hơn 8m.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận phần móng cấp phối đá dăm rộng 12-14m đã được thi công hoàn thiện. Hiện nhà thầu đang đào hạ mái taluy theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Ban QLDA) phê duyệt.

Tuy nhiên, tại vị trí này có 8 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp với độ chênh giữa nền đường và nhà dân lên tới 5-10m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Sở Xây dựng cho rằng nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, chưa bàn giao đủ mặt bằng để tổ chức thi công đồng bộ.

Khu vực thi công hạ nền đường khiến nhà dân rơi vào tình trạng chênh vênh. Ảnh: A.X

Dù vậy, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, Ban QLDA vẫn triển khai thi công đoạn trên trong điều kiện mặt bằng hạn chế và cao độ đào sâu khiến 8 hộ dân có nhà sát mép phạm vi đào bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Do đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA phối hợp UBND xã Tân Lợi khẩn trương xây dựng phương án di dời các hộ dân, đồng thời rà soát pháp lý, hoàn thiện giải phóng mặt bằng và điều chỉnh thiết kế để đảm bảo ổn định, bền vững cho công trình và cảnh quan khu vực.

Sở Xây dựng đề xuất tạm dừng thi công để đảm an toàn cho các hộ dân

Trước đó, nhiều hộ dân sinh sống mặt tiền ĐT753 đoạn qua xã Tân Lợi phản ánh việc thi công hạ thấp mặt đường sâu hơn nền nhà hiện hữu, có nơi chênh lệch khoảng 8m.

Trước đó, ngày 3/3, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành Công văn số 3035/UBND-KT, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, xác minh phản ánh về việc hạ cốt nền đường ĐT753 khiến nhiều nhà dân ở xã Tân Lợi rơi vào tình trạng “treo” bên mép vực sâu.

Theo chỉ đạo, các đơn vị phải khẩn trương rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án; làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng trên; đồng thời tham mưu phương án xử lý nhằm đảm bảo lối đi, an toàn công trình và quyền lợi người dân theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo phải gửi về UBND tỉnh trước ngày 7/3/2026.

Hiện trạng tuyến đường ĐT753 đang thi công.

Cùng ngày 3/3, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đã phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi kiểm tra hiện trường dự án nâng cấp, mở rộng ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà – công trình được kỳ vọng kết nối với sân bay Long Thành và Cảng Cái Mép – Thị Vải.

Tại buổi làm việc, UBND xã Tân Lợi đề nghị Ban Quản lý dự án khẩn trương bàn giao bản đồ, trích đo thửa đất thu hồi, sổ dã ngoại để địa phương thực hiện các bước thu hồi, giải phóng mặt bằng theo quy định. Đồng thời, cần có giải pháp trước mắt nhằm đảm bảo sinh hoạt cho các hộ bị ảnh hưởng, nhất là xử lý nguy cơ sạt lở tại khu vực trụ điện.

Nhà dân hai bên đường sau khi hạ cốt.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, việc cải tạo, hạ nền đất cho các hộ dân là nội dung phát sinh, liên quan trực tiếp đến đất đai và tài sản người dân, không thuộc phạm vi xử lý thông thường của thi công công trình giao thông. Do đó, để triển khai phải được cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Ban này cũng cho biết khu vực các hộ dân nêu trên nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Hiện các đơn vị đang áp giá bồi thường để di dời, song quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc do chỉnh sửa mẫu biểu thửa đất chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng chậm trễ.

Từ chỗ bước ra cửa là mặt đường bằng phẳng, nay phía trước nhà trở thành taluy đất dựng đứng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông và sinh hoạt. Thực địa cho thấy, một số trụ điện hiện hữu nằm sát mép taluy, có dấu hiệu thiếu ổn định. Người dân lo ngại chỉ cần mưa lớn kéo dài, nguy cơ sụt trượt đất có thể xảy ra, đe dọa trực tiếp nhà cửa, tài sản và tính mạng.