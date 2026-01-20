Vụ bé gái 7 tuổi ở Lào Cai bị vùi lấp, sức khỏe giờ ra sao?

Cháu bé 7 tuổi bị chấn thương nặng nhưng vẫn tỉnh táo, hiện đang điều trị sau khi được cứu sống trong vụ án đau lòng ở Lào Cai.

Liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi mất tích khi đi mua lợn cùng mẹ ở xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai), theo thông tin từ TTYT Khu vực Văn Yên, khoảng 1h00 ngày 19/1, người nhà và lực lượng Công an phát hiện người bệnh ở dưới khe ven đồi, có đất và lá cây lấp lên người, trong tình trạng tỉnh táo, gọi hỏi trả lời đúng. Vùng mặt, cổ có vết thương không chảy máu, chân tay sờ thấy lạnh, mặc áo, quần kéo ngang đầu gối.

Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân. Ảnh: Yên Bái toàn cảnh/Nguồn SKĐS.

Bệnh nhi là V.A.T (SN 2019), được chẩn đoán: Tổn thương phức tạp của cổ (S19.7); Tổn thương nông ở đầu, phần không xác định (S00.9); vết thương vùng cổ, chấn thương vùng mang tai trái, vùng má – thái dương phải, cổ chân phải.

Bệnh nhi đã được phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt, cổ. Hiện tình hình sức khỏe đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại TTYT Khu vực Văn Yên.

Trước đó, tối 18/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc hai mẹ con trú tại xã Mậu A mất tích khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân tổ chức tìm kiếm.

Cháu bé 7 tuổi bị vùi lấp được phát hiện kịp thời và đang cấp cứu, điều trị. Ảnh plo

Trong quá trình rà soát khu vực nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người mẹ với dấu hiệu nghi bị sát hại. Đến khoảng 1h30 rạng sáng 19/1, đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện cháu bé bị vùi lấp dưới đất. Khi được đưa lên, nạn nhân vẫn còn sống và lập tức được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo giadinh.suckhoedoisong.vn, ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Xuân Ái phá thành công vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng Phùng Tiến Cao (sinh năm 1999, trú tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái).

Tại cơ quan điều tra, Cao khai nhận, do bản thân túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, hắn đã nảy sinh ý định giết người cướp của. Do từng vài lần giới thiệu mối mua lợn cho chị H. nên hắn dễ dàng lấy được lòng tin của nạn nhân.

Chiều ngày 18/1, Cao gọi điện lừa chị H. đến khu vực đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng để "dẫn đi xem đàn lợn đẹp". Tin lời người quen, chị H. chở theo con gái đến điểm hẹn. Tại đây, Cao dẫn hai mẹ con lên khu vực đồi quế vắng vẻ rồi bất ngờ dùng dao tấn công liên tiếp khiến chị H. tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn ra tay với cả cháu bé 7 tuổi đi cùng hòng bịt đầu mối.

Sau khi gây án, Phùng Tiến Cao cướp chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.