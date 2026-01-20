Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Vụ bé gái 7 tuổi ở Lào Cai bị vùi lấp, sức khỏe giờ ra sao?

Cháu bé 7 tuổi bị chấn thương nặng nhưng vẫn tỉnh táo, hiện đang điều trị sau khi được cứu sống trong vụ án đau lòng ở Lào Cai.

Bình Nguyên

Liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi mất tích khi đi mua lợn cùng mẹ ở xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai), theo thông tin từ TTYT Khu vực Văn Yên, khoảng 1h00 ngày 19/1, người nhà và lực lượng Công an phát hiện người bệnh ở dưới khe ven đồi, có đất và lá cây lấp lên người, trong tình trạng tỉnh táo, gọi hỏi trả lời đúng. Vùng mặt, cổ có vết thương không chảy máu, chân tay sờ thấy lạnh, mặc áo, quần kéo ngang đầu gối.

Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân. Ảnh: Yên Bái toàn cảnh/Nguồn SKĐS.

Bệnh nhi là V.A.T (SN 2019), được chẩn đoán: Tổn thương phức tạp của cổ (S19.7); Tổn thương nông ở đầu, phần không xác định (S00.9); vết thương vùng cổ, chấn thương vùng mang tai trái, vùng má – thái dương phải, cổ chân phải.

Bệnh nhi đã được phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt, cổ. Hiện tình hình sức khỏe đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại TTYT Khu vực Văn Yên.

Trước đó, tối 18/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc hai mẹ con trú tại xã Mậu A mất tích khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân tổ chức tìm kiếm.

Cháu bé 7 tuổi bị vùi lấp được phát hiện kịp thời và đang cấp cứu, điều trị. Ảnh plo
Cháu bé 7 tuổi bị vùi lấp được phát hiện kịp thời và đang cấp cứu, điều trị. Ảnh plo

Trong quá trình rà soát khu vực nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người mẹ với dấu hiệu nghi bị sát hại. Đến khoảng 1h30 rạng sáng 19/1, đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện cháu bé bị vùi lấp dưới đất. Khi được đưa lên, nạn nhân vẫn còn sống và lập tức được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo giadinh.suckhoedoisong.vn, ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Xuân Ái phá thành công vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng Phùng Tiến Cao (sinh năm 1999, trú tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái).

Tại cơ quan điều tra, Cao khai nhận, do bản thân túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, hắn đã nảy sinh ý định giết người cướp của. Do từng vài lần giới thiệu mối mua lợn cho chị H. nên hắn dễ dàng lấy được lòng tin của nạn nhân.

Chiều ngày 18/1, Cao gọi điện lừa chị H. đến khu vực đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng để "dẫn đi xem đàn lợn đẹp". Tin lời người quen, chị H. chở theo con gái đến điểm hẹn. Tại đây, Cao dẫn hai mẹ con lên khu vực đồi quế vắng vẻ rồi bất ngờ dùng dao tấn công liên tiếp khiến chị H. tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn ra tay với cả cháu bé 7 tuổi đi cùng hòng bịt đầu mối.

Sau khi gây án, Phùng Tiến Cao cướp chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

#Lào Cai #mất tích #bé gái #giết người #cướp tài sản #điều trị

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống nữ bệnh nhân 77 tuổi bị vỡ tim do chấn thương ngực kín sau tai nạn

Nhờ quy trình 'báo động đỏ', các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, hồi sinh bệnh nhân lớn tuổi bị vỡ tim do chấn thương ngực kín.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 77 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương (chấn thương ngực kín: Tràn máu màng ngoài tim, tràn máu màng phổi trái, gãy thân xương ức, gãy xương sườn II,III,IV bên trái) sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại Trung tâm cấp cứu, bệnh nhân có dấu hiệu mạch rời rạc, huyết áp tụt sâu và siêu âm tại giường phát hiện tràn máu màng tim số lượng lớn. Ngay lập tức quy trình “báo động đỏ nội viện” (Code Red) đã được kích hoạt ngay lập tức. “Đối với vỡ tim do chấn thương kín, tỷ lệ bệnh nhân tử vong trước khi đến bệnh viện lên đến hơn 80-90%. Những người may mắn sống sót đến được phòng cấp cứu thì cơ hội cũng tính bằng giây”, BSCKI. Phạm Thanh Hà – Khoa Phẫu thuật Lồng ngực cho biết.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đang làm việc, người đàn ông Trung Quốc choáng váng do nhồi máu cơ tim

Ê-kíp khẩn trương can thiệp mạch vành bằng hệ thống máy Philips hiện đại hàng đầu thế giới, mạch máu được tái thông hiệu quả, chức năng tim được bảo tồn.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt mới tiếp nhận và cấp cứu thành công cho ông Wang Guo Ying (sinh năm 1967, quê Quảng Đông – Trung Quốc) trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng điển hình như đau tức ngực dữ dội, khó thở.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tuần hoàn ngoài cơ thể cứu trẻ 8kg viêm phổi nặng do Adenovirus

ECMO là kỹ thuật cao hồi sức cấp cứu phức tạp nhất hiện tại, để cứu sống một bệnh nhi chỉ nặng 8kg bị viêm phổi nặng do Adenovirus.

Tình trạng nguy kịch

Ngày 1/1/2026, bệnh nhi H.P.K.V nhập khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng sốt cao liên tục, khó thở nhiều cần đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy thông số cao, X-quang phổi cho thấy tổn thương lan tỏa hai bên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới