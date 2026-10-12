Volkswagen Tiguan và Tayron 2026 mở bán Việt Nam, từ 1,6 tỷ đồng?

Volkswagen Việt Nam đã chính thức nhận đặt hàng Tiguan và Tayron mới, bộ đôi SUV được sản xuất tại Wolfsburg, Đức và dự kiến bàn giao cuối tháng 11/2026.

Video: Xem chi tiết Volkswagen Tiguan 2026 mới.

Tại thị trường Việt Nam, Volkswagen Tiguan thế hệ thứ ba tiếp tục giữ cấu hình SUV 5 chỗ, nhưng được nâng cấp toàn diện về thiết kế, nội thất và công nghệ. Mẫu xe sở hữu phong cách thiết kế hiện đại hơn, trong khi khoang cabin được cải tiến về chất liệu, mức độ hoàn thiện và cách bố trí các chức năng.

Volkswagen Tiguan và Tayron mới mở bán Việt Nam, giao xe tháng 11/2026.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên Tiguan mới là hệ thống kiểm soát khung gầm DCC Pro với giảm chấn hai van. Xe cũng có ghế ergoActive tích hợp massage và hệ thống đèn LED Plus.

Trong khi đó, Tayron được định vị là mẫu SUV 7 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng hơn. Xe sử dụng nền tảng MQB evo, đồng thời kế thừa một số công nghệ từng được phát triển cho dòng Touareg.

Tayron được trang bị đèn ma trận IQ.LIGHT HD matrix, ghế massage khí nén 10 điểm và khoang hành lý đạt tối đa 885 lít khi sử dụng cấu hình 5 chỗ. Thiết kế khí động học của xe đạt hệ số cản 0,28.

Tại Việt Nam, cả Tiguan và Tayron đều được phân phối với các phiên bản cao cấp. Giá dự kiến lần lượt như sau: Tiguan Style 1.4 TSI: từ 1,339 tỷ đồng; Tiguan R-Line 1.4 TSI: từ 1,499 tỷ đồng; Tayron Style 1.4 TSI: từ 1,639 tỷ đồng; Tayron R-Line 2.0 TSI: từ 1,939 tỷ đồng.

Volkswagen Việt Nam cho biết thông tin chi tiết về trang bị và giá bán chính thức của từng phiên bản sẽ được công bố trong thời gian tới. Tuy nhiên theo thông tin từ đại lý chính hãng cho biết, mẫu SUV này sẽ có 2 phiên bản là Style và R-Line cùng giá dự kiến khoảng 1,6-1,9 tỷ đồng.