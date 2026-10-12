Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Volkswagen Tiguan và Tayron 2026 mở bán Việt Nam, từ 1,6 tỷ đồng?

Volkswagen Việt Nam đã chính thức nhận đặt hàng Tiguan và Tayron mới, bộ đôi SUV được sản xuất tại Wolfsburg, Đức và dự kiến bàn giao cuối tháng 11/2026.

Tâm Võ
Video: Xem chi tiết Volkswagen Tiguan 2026 mới.

Tại thị trường Việt Nam, Volkswagen Tiguan thế hệ thứ ba tiếp tục giữ cấu hình SUV 5 chỗ, nhưng được nâng cấp toàn diện về thiết kế, nội thất và công nghệ. Mẫu xe sở hữu phong cách thiết kế hiện đại hơn, trong khi khoang cabin được cải tiến về chất liệu, mức độ hoàn thiện và cách bố trí các chức năng.

1-7814.jpg
Volkswagen Tiguan và Tayron mới mở bán Việt Nam, giao xe tháng 11/2026.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên Tiguan mới là hệ thống kiểm soát khung gầm DCC Pro với giảm chấn hai van. Xe cũng có ghế ergoActive tích hợp massage và hệ thống đèn LED Plus.

Trong khi đó, Tayron được định vị là mẫu SUV 7 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng hơn. Xe sử dụng nền tảng MQB evo, đồng thời kế thừa một số công nghệ từng được phát triển cho dòng Touareg.

3-8418.jpg

Tayron được trang bị đèn ma trận IQ.LIGHT HD matrix, ghế massage khí nén 10 điểm và khoang hành lý đạt tối đa 885 lít khi sử dụng cấu hình 5 chỗ. Thiết kế khí động học của xe đạt hệ số cản 0,28.

Tại Việt Nam, cả Tiguan và Tayron đều được phân phối với các phiên bản cao cấp. Giá dự kiến lần lượt như sau: Tiguan Style 1.4 TSI: từ 1,339 tỷ đồng; Tiguan R-Line 1.4 TSI: từ 1,499 tỷ đồng; Tayron Style 1.4 TSI: từ 1,639 tỷ đồng; Tayron R-Line 2.0 TSI: từ 1,939 tỷ đồng.

2-5494.jpg

Volkswagen Việt Nam cho biết thông tin chi tiết về trang bị và giá bán chính thức của từng phiên bản sẽ được công bố trong thời gian tới. Tuy nhiên theo thông tin từ đại lý chính hãng cho biết, mẫu SUV này sẽ có 2 phiên bản là Style và R-Line cùng giá dự kiến khoảng 1,6-1,9 tỷ đồng.

#Volkswagen Tiguan và Tayron mới #Volkswagen Tiguan và Tayron 2026 về Việt Nam #giá xe Volkswagen Tiguan và Tayron 2026 #xe SUV Volkswagen Tiguan và Tayron #Volkswagen #Tiguan

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Volkswagen triệu hồi gần 2,9 triệu xe trên toàn cầu do lỗi hệ thống lái

Đợt triệu hồi do lỗi hệ thống lái của Volkswagen sẽ được thực hiện với nhiều mẫu xe với số lượng tới tới gần 2,9 triệu, lớn hơn so với đợt trước đây tại Mỹ.

Video: Trải nghiệm mẫu xe Volkswagen Tiguan tại Việt Nam.

Sau thị trường Mỹ, tập đoàn Volkswagen đã mở rộng đợt triệu hồi do lỗi hệ thống lái trên toàn cầu theo yêu cầu từ Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA). Cụ thể, một bu-lông trong cơ cấu lái có thể bị vỡ trong quá trình vận hành, gây nên tình trạng mất lái và làm tăng nguy cơ tai nạn trên đường.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Volkswagen ID. Buzz điện lập kỷ lục Guinness sau hành trình gần 100.000 km

Volkswagen ID. Buzz đã chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Hành trình liên tục qua nhiều quốc gia nhất bằng xe điện (BEV).

Video: Chiếc xe minivan điện Volkswagen ID. Buzz điện lập kỷ lục Guinness.﻿

Đáng chú ý, trong suốt chặng đường di chuyển kéo dài hàng chục nghìn kilomet xuyên qua nhiều châu lục, mẫu xe minivan Volkswagen ID. Buzz thuần điện đã duy trì trạng thái kỹ thuật ổn định và không ghi nhận bất kỳ sự cố hỏng hóc nghiêm trọng nào.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Triệu hồi hơn 208.000 xe Volkswagen Tiguan và Teramont lỗi hệ thống lái

Volkswagen và Audi vừa bị triệu hồi xe do lỗi hệ thống lái có thể gây tai nạn, có hơn 200.000 xe trong diện ảnh hưởng tại Mỹ sẽ được thay thế bu lông thước lái.

Video: Bỏ Outlander, Sorento hay Lux SA, chọn mua VW Tiguan.

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa thông báo đợt triệu hồi của tập đoàn Volkswagen do lỗi bu lông thước lái có thể bị vỡ trong khi xe đang di chuyển, gây mất lái và làm tăng nguy cơ tai nạn trên đường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới