Khám phá 12 xác ướp của thợ mỏ vàng Ai Cập ở Sudan

Kho tri thức

Khám phá 12 xác ướp của thợ mỏ vàng Ai Cập ở Sudan

Xác ướp của những người thợ mỏ vàng Ai Cập cổ đại đã được tìm thấy ở Sudan, trong một khu mộ tập thể có niên đại khoảng 3.400 năm tuổi.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Theo đó, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Ludwig-Maximilians khi đang tiến hành khai quật trên đảo Sai ở Sudan như một phần của Dự án Xuyên Biên giới, được Hội đồng Nghiên cứu Châu Âu (ERC) hỗ trợ, thì phát hiện ra hàng loạt di tích chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Ludwig-Maximilians.
Cụ thể, nhóm chuyên gia đã phát hiện ra xác ướp của 12 thợ mỏ vàng Ai Cập trong một khu mộ tập thể có niên đại khoảng 3.400 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Ludwig-Maximilians.
Nằm cách biên giới Ai Cập-Sudan 200 km, các xác ướp này có niên đại từ Thời Kỳ Tân Vương Quốc của Ai Cập (khoảng năm 1.150 Trước Công Nguyên - năm 1.077 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Đại học Ludwig-Maximilians.
Các mẫu ADN lấy từ các xác ướp đã được gửi đến Phòng Thí Nghiệm Di Truyền Học Khảo Cổ tại Viện Max Planck ở Đức để tiến hành phân tích. Ảnh: @Đại học Ludwig-Maximilians.
Cùng với các xác ướp, khu mộ còn chứa nhiều hiện vật cổ. Ảnh: @Đại học Ludwig-Maximilians.
Chúng bao gồm tàn tích của mặt nạ tang lễ bằng vàng, một chiếc nhẫn vàng, bọ cánh cứng, mảnh gốm, bình và một bức tượng Ushabti bằng đá chạm khắc nhỏ. Ảnh: @Đại học Ludwig-Maximilians.
Nhóm chuyên gia hy vọng rằng, sẽ có thêm nhiều nghiên cứu và thử nghiệm được tiến hành trên các xác ướp, với hy vọng hiểu rõ hơn về cuộc sống và điều kiện làm việc của những người lao động trên đảo Sai ở Sudan. Ảnh: @Đại học Ludwig-Maximilians.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
