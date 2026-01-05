Hà Nội

Mặt nạ đồng kỳ quái 3.000 tuổi gây sốc chuyên gia

Kho tri thức

Chiếc mặt nạ bằng đồng hình chữ nhật có niên đại 3.000 năm đã được tìm thấy ở Argentina gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Tại Argentina, các chuyên gia khảo cổ đến từ trường Đại học Buenos Aires bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Buenos Aires.
Đó là một chiếc mặt nạ bằng đồng hình chữ nhật ước tính có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Buenos Aires.
Nhìn chung, chiếc mặt nạ có các lỗ dành cho mắt, mũi và miệng. Ảnh: @Đại học Buenos Aires.
Thậm chí, chiếc mặt nạ kỳ quái này còn chứa các lỗ tròn nhỏ để cố định nó với mặt người đeo thông qua các dây luồng vào. Ảnh: @Đại học Buenos Aires.
Với độ dày 1 milimét, chiều dài 18 cm và chiều rộng 15 cm, chiếc mặt nạ được chế tác vô cùng tinh xảo. Ảnh: @Đại học Buenos Aires.
Do tính chất mỏng manh và dễ vỡ, các nhà khảo cổ đã quyết định không loại bỏ lớp bụi bẩn để bảo tồn màu đồng của nó. Ảnh: @Đại học Buenos Aires.
Theo các tác giả nghiên cứu, vật thể bằng kim loại này cho thấy người dân sống ở vùng Andes của Argentina đã chế tác đồng từ rất sớm, sớm hơn so với suy đoán trước đây. Dữ liệu từ khám phá này rất cần thiết để hiểu về nghề luyện kim cổ xưa ở vùng Andes. Ảnh: @Đại học Buenos Aires.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
