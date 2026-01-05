Hà Nội

Mê cung bí ẩn ở Crete - chìa khóa 'mở cửa' nền văn minh Minoan

Kho tri thức

Mê cung bí ẩn ở Crete - chìa khóa 'mở cửa' nền văn minh Minoan

Cấu trúc mê cung 4.000 năm tuổi được phát hiện tại Crete cung cấp manh mối về các nghi lễ cổ xưa của người Minoan.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Từ trước tới nay, thần thoại Hy Lạp kể về Minotaur, một sinh vật đáng sợ bị giam cầm trong một mê cung ở Crete. Câu chuyện này được cho là hư cấu - nhưng các nhà khảo cổ học ở Crete đã phát hiện ra một cấu trúc tương đồng kỳ lạ ở đồi Papoura. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một cấu trúc mê cung cổ đại. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Công trình hoành tráng này bao gồm tám vòng đá cao khoảng 1,5 mét, bao quanh một tòa nhà hình tròn có đường kính khoảng 15 mét, được chia thành bốn khu vực riêng biệt. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Các chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa Hy Lạp tin rằng, kiến trúc mê cung này đã từng được sử dụng cho các nghi lễ cách đây 4.000 năm trước. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Cấu trúc này thuộc nền văn minh Minoan. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Phát hiện bất ngờ này hé mở những hiểu biết về nền văn minh Minoan, một nền văn minh vẫn còn là điều bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu cho đến ngày nay. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Trước mắt, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về cấu trúc mê cung này. Hiện tại, vẫn chưa thể xác định được “hình dạng ban đầu” hay “chiều cao tổng thể” của nó. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Nhiều khả năng mê cung này không phải là một công trình "cư trú thường trực". Thay vào đó, nó được sử dụng định kỳ cho các nghi lễ, có thể bao gồm "việc tiêu thụ thức ăn, rượu vang và dâng cả lễ vật". Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
#Công trình #kiến ​​trúc #mê cung #đá #vòng tròn

