Bất ngờ phát hiện địa điểm đánh bắt cá 5.000 năm tuổi

Kho tri thức

Bất ngờ phát hiện địa điểm đánh bắt cá 5.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số công cụ đánh bắt cá thời tiền sử tại một địa điểm dọc theo bờ biển Makran trên Biển Oman.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Trong quá trình khai quật ở phía đông nam Iran, các nhà khảo cổ đến từ Trung tâm Nghiên cứu Di sản Văn hóa Makran đã phát hiện ra một kho báu gồm các hiện vật thời tiền sử. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Di sản Văn hóa Makran.
Cụ thể, dọc theo bờ biển Makran trên Biển Oman, các chuyên gia đã tìm thấy một số công cụ đánh bắt cá ước tính có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Di sản Văn hóa Makran.
Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy lưỡi câu và chì câu, cùng một số công cụ bằng đá. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Di sản Văn hóa Makran.
Những công cụ này mang đến cái nhìn thú vị về cuộc sống của con người thời tiền sử từng sinh sống trong khu vực. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Di sản Văn hóa Makran.
Ngoài ra, một bộ sưu tập vỏ sò, xương động vật và mảnh gốm vỡ cũng được tìm thấy, cho thấy phần nào về thức ăn của người tiền sử trong khu vực. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Di sản Văn hóa Makran.
Phát hiện này cho thấy cách các xã hội thời tiền sử tương tác với môi trường của họ và thể hiện sự khéo léo trong việc chế tạo công cụ. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Di sản Văn hóa Makran.
Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về những di vật biển này có thể cung cấp những hiểu biết quý giá hơn về các loài thủy sản được cư dân khu vực này sử dụng trong thời kỳ tiền sử. Ảnh: @CHN.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Địa điểm #đánh bắt cá #lưỡi câu #biển #động vật

