Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dấu vết lạ trên xương gấu cổ hé lộ nghệ thuật của người Neanderthal

Kho tri thức

Dấu vết lạ trên xương gấu cổ hé lộ nghệ thuật của người Neanderthal

Các dấu khắc trên xương gấu tiền sử cho thấy người Neanderthal có khả năng sáng tạo nghệ thuật và nhận thức tiến bộ hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Thoạt nhìn, khúc xương gấu thời tiền sử này có vẻ đã bị hư hại nặng. Trên các cạnh của nó có những vết hằn trông giống như vết cắt, có lẽ do móng vuốt của một loài vật gì đó gây ra hoặc có thể chỉ đơn giản là bị hư hại qua hàng thiên niên kỷ. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Thoạt nhìn, khúc xương gấu thời tiền sử này có vẻ đã bị hư hại nặng. Trên các cạnh của nó có những vết hằn trông giống như vết cắt, có lẽ do móng vuốt của một loài vật gì đó gây ra hoặc có thể chỉ đơn giản là bị hư hại qua hàng thiên niên kỷ. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy, những dấu vết này có thể đã được người Neanderthal cố ý khắc vào xương cách đây 130.000 năm trước như một hình thức nghệ thuật mang tính biểu tượng lớn. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy, những dấu vết này có thể đã được người Neanderthal cố ý khắc vào xương cách đây 130.000 năm trước như một hình thức nghệ thuật mang tính biểu tượng lớn. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Điều này đã biến nó trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật cổ nhất ở lục địa Á Âu được tạo ra bởi những người họ hàng đã tuyệt chủng của chúng ta. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Điều này đã biến nó trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật cổ nhất ở lục địa Á Âu được tạo ra bởi những người họ hàng đã tuyệt chủng của chúng ta. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Trong một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Khoa học Khảo cổ học Quốc tế, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kỹ lưỡng xương gấu thời tiền sử bằng kính hiển vi 3D và chụp CT để hiểu sâu hơn về bản chất của các vết cắt trên xương. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Trong một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Khoa học Khảo cổ học Quốc tế, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kỹ lưỡng xương gấu thời tiền sử bằng kính hiển vi 3D và chụp CT để hiểu sâu hơn về bản chất của các vết cắt trên xương. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Họ phát hiện ra rằng, xương được khắc bằng một công cụ đá được mài lại, và các vết khắc được tạo ra trong một lần duy nhất bởi một người thuận tay phải, bằng cách sử dụng các chuyển động lặp đi lặp lại theo một hướng của cạnh cắt của công cụ. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Họ phát hiện ra rằng, xương được khắc bằng một công cụ đá được mài lại, và các vết khắc được tạo ra trong một lần duy nhất bởi một người thuận tay phải, bằng cách sử dụng các chuyển động lặp đi lặp lại theo một hướng của cạnh cắt của công cụ. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Nói cách khác, rõ ràng là các hình khắc được tạo ra một cách có chủ ý, chứ không phải là kết quả của một hoạt động vô tình ngẫu nhiên. Các hình khắc này được tạo ra chỉ nhằm mục đích thẩm mỹ. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Nói cách khác, rõ ràng là các hình khắc được tạo ra một cách có chủ ý, chứ không phải là kết quả của một hoạt động vô tình ngẫu nhiên. Các hình khắc này được tạo ra chỉ nhằm mục đích thẩm mỹ. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Bằng cách nghiên cứu những bộ xương như thế này, các chuyên gia có thể bắt đầu làm sáng tỏ những câu hỏi đã tồn tại từ lâu về sự phát triển nhận thức của con người. Sự nhất quán được tìm thấy trong các dấu vết trên xương gấu cổ đại cho thấy khả năng nhận thức của người Neanderthal có thể tiên tiến hơn so với suy nghĩ trước đây. Và nghệ thuật thời tiền sử không chỉ đơn thuần là những hình vẽ nguệch ngoạc. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Bằng cách nghiên cứu những bộ xương như thế này, các chuyên gia có thể bắt đầu làm sáng tỏ những câu hỏi đã tồn tại từ lâu về sự phát triển nhận thức của con người. Sự nhất quán được tìm thấy trong các dấu vết trên xương gấu cổ đại cho thấy khả năng nhận thức của người Neanderthal có thể tiên tiến hơn so với suy nghĩ trước đây. Và nghệ thuật thời tiền sử không chỉ đơn thuần là những hình vẽ nguệch ngoạc. Ảnh: @T. Gąsior, Płonka và cộng sự.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
#Nghệ thuật #xương gấu #động vật #điêu khắc #chạm khắc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT