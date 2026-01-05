Dấu vết lạ trên xương gấu cổ hé lộ nghệ thuật của người Neanderthal

Các dấu khắc trên xương gấu tiền sử cho thấy người Neanderthal có khả năng sáng tạo nghệ thuật và nhận thức tiến bộ hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.