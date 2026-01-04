Hài cốt trẻ 29.000 năm tuổi hé lộ bí mật người tiền sử Thái Lan

Mẫu SUV Kia Seltos 2026 và công bố giá bán từ 320 triệu đồng tại Ấn Độ. Xe sử dụng nền tảng khung gầm mới cùng nhiều thay đổi thiết kế và trang bị.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số công cụ đánh bắt cá thời tiền sử tại một địa điểm dọc theo bờ biển Makran trên Biển Oman.
Các nhà khảo cổ tìm thấy tranh vẽ bằng đất son mô tả cá và thuyền, làm sáng tỏ nghệ thuật cổ xưa và vai trò của người xưa trong vùng.
Dù mỗi con giá lên tới hơn 1 triệu đồng/con, ốc giác vẫn được khách hàng ưa chuộng và luôn trong tình trạng khan hiếm.
Ngoài việc sở hữu phong cách thời trang táo bạo, cô nàng hot girl có tên Kyla còn thích khoe dáng mọi lúc mọi nơi.
Nhiều xu hướng nội thất từng “làm mưa làm gió” một thập kỷ trước nay đã dần trở nên lỗi thời, thậm chí khiến không gian sống trở nên nặng nề, thiếu tiện nghi.
HyperOS 3 cho thấy AI của Xiaomi đã trưởng thành, tích hợp sâu, hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ và thực sự hữu ích trong trải nghiệm hằng ngày.
Trong thế giới fitness đầy rẫy những mỹ nhân của Hàn Quốc, Janie Park nổi lên như một hiện tượng đặc biệt.
Sau Tết dương lịch, vận khí dịch chuyển rõ ràng, trong đó có 3 con giáp càng kiên định mục tiêu, càng dễ được Thần Tài nâng đỡ, tiền bạc khởi sắc.
Phát hiện cung điện cổ người Maya chứa hài cốt người trong rừng rậm Yucatán, Mexico, đây cũng là một trong những phát hiện ấn tượng nhất trong khảo cổ học Maya.
Sở hữu dáng vẻ uy nghi và chiếc mỏ khác lạ, cò mỏ yên (Ephippiorhynchus senegalensis) là một trong những loài chim nước ấn tượng nhất châu Phi.
TSMC chính thức sản xuất chip 2nm, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, qua đó khẳng định vị thế thống trị ngành bán dẫn toàn cầu trong kỷ nguyên AI.
Talaria Power Tech, nhà sản xuất xe máy điện có trụ sở tại Trùng Khánh, Trung Quốc, vừa giới thiệu mẫu xe máy cào cào chạy điện mang tên Komodo 2026 mới.
Trông chiếc SUV này thật oai vệ khi đứng cạnh một chiếc Chevy Suburban, đó là những nhận xét của người dùng về chiếc Toyota Land Cruiser 250 được Kuhl tạo ra.
Mẫu MPV điện VinFast Limo Family mới đây được hé lộ, xe nâng cấp mâm 19 inch, nội thất tiện nghi, vô lăng full phím bấm và mức giá dự đoán cao hơn Limo Green?
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo K-4 từ tàu ngầm INS Arighaat, giúp tăng cường đáng kể khả năng tấn công hạt nhân trên biển của lực lượng vũ trang.
Mới đây, Thiều Bảo Trâm tiếp tục khẳng định danh xưng một trong những mỹ nhân sở hữu đôi chân đẹp nhất showbiz Việt.
Thị trường ôtô điện đô thị vừa đón nhận một cái tên rất đặc biệt khi KG Motors (Nhật Bản) công bố đã bàn giao những chiếc Mibot đầu tiên đến tay khách hàng.
Jun Phạm từng tâm sự rằng anh thương cô chú Chín Cường như chính cha mẹ ruột. Mới đây, anh vui mừng khi cô chú Chín Cường đến thăm nhà.