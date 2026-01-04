Hà Nội

Hài cốt trẻ 29.000 năm tuổi hé lộ bí mật người tiền sử Thái Lan

Kho tri thức

Hài cốt trẻ 29.000 năm tuổi hé lộ bí mật người tiền sử Thái Lan

Phát hiện hài cốt nhỏ tuổi cùng tranh vẽ săn bắn giúp làm rõ văn hóa và phong tục của cư dân cổ trong khu vực từ thời kỳ Đá.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Trong một khám phá kỷ lục, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hài cốt 29.000 năm tuổi của một đứa trẻ tại Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot ở Thái Lan. Ảnh: @PR Thai Government.
Đây chính là bộ hài cốt người cổ nhất từng được tìm thấy ở nước này. Ảnh: @PR Thai Government.
Được khai quật từ hang động Tham Din, hài cốt của đứa trẻ mà các nhà khảo cổ học đặt biệt danh là “Pangpond”, được tìm thấy ở độ sâu khoảng 2 mét dưới sàn hang. Ảnh: @PR Thai Government.
Kích thước nhỏ của hộp sọ và các khớp xương cho thấy, hài cốt thuộc về một đứa trẻ nhỏ. Ảnh: @PR Thai Government.
Di hài cho thấy đứa trẻ khoảng 8 tuổi vào thời điểm qua đời và đã được chôn cất theo nghi thức truyền thống, cùng với các biểu tượng nghi lễ về máu và quyền lực. Ảnh: @PR Thai Government.
Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những bức tranh nằm trên trần hang Tham Din, chủ yếu là cảnh săn bắn được vẽ bằng đất son đỏ. Một số bức tranh cho thấy con người sử dụng cung tên để săn hươu. Ảnh: @PR Thai Government.
Phát hiện này đã giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về các tập quán văn hóa của những người săn bắn hái lượm thời tiền sử trong khu vực, mang đến cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống bí ẩn của con người Thời Kỳ Đồ Đá ở Đông Nam Á. Ảnh: @PR Thai Government.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
