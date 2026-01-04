Hà Nội

Bí ẩn kim tự tháp 2.200 năm tuổi ở sa mạc Judea

Kho tri thức

Bí ẩn kim tự tháp 2.200 năm tuổi ở sa mạc Judea

Nằm ở thung lũng Zohar gần biên giới Israel với Jordan, kim tự tháp khổng lồ này được làm từ những khối đá đẽo gọt bằng tay, nhiều khối nặng vài trăm cân.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Các nhà khảo cổ thuộc Cơ Quan Cổ Vật Israel đang tìm kiếm ở sa mạc Judea với hy vọng tìm thấy thêm các cuộn kinh Dead Sea thì bất ngờ phát hiện ra một tàn tích cấu trúc kim tự tháp cổ đại. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Nằm cách Jerusalem hàng chục dặm về phía nam, kim tự tháp này cao khoảng 6 mét. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Nó được tạo thành từ những tảng đá lớn, nặng, được đẽo gọt bằng tay cách đây khoảng 2.200 năm trước. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Các hiện vật được tìm thấy tại tàn tích kim tự tháp này bao gồm tiền xu, vũ khí và đồ nội thất, cho thấy công trình này có niên đại từ thời kỳ Hy Lạp Hóa (năm 323 Trước Công Nguyên đến năm 30 Trước Công Nguyên), khi nền văn hóa Hy Lạp cổ đại lan rộng nhanh chóng khắp thế giới Địa Trung Hải. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Mặc dù số lượng lớn hiện vật được tìm thấy tại hiện trường đã giúp thu hẹp phạm vi xác định niên đại của công trình, nhưng chúng vẫn để lại nhiều câu hỏi khó hiểu về mục đích thực sự của kim tự tháp này. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Ngoài ra, giấy cói Hy Lạp và tiền xu được đúc dưới thời trị vì của Antiochus IV Epiphanes, vua của Đế chế Seleucid cũng được tìm thấy, cho thấy công trình kim tự tháp này có thể được sử dụng như một tháp canh hoặc trung tâm thu thuế. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Có khả năng các thương nhân đi qua sa mạc đã dừng chân tại công trình này để trả phí. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Israel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
