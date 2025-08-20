Vợ rapper Hà Lê khoe bụng bầu gợi cảm

Hà Nội

Giải trí

Vũ công Gia Linh - vợ rapper Hà Lê sở hữu vẻ đẹp cá tính, gợi cảm. Mới đây, cô chia sẻ ảnh diện trang phục đi biển khoe bụng bầu quyến rũ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, rapper Hà Lê đăng tải hình ảnh bên Gia Linh trong một kỳ nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Hà Lê.
Gia Linh cũng chia sẻ loạt ảnh đi nghỉ dưỡng. Cô diện trang phục đi biển, khoe bụng bầu gợi cảm. Ảnh: FB Gia Linh.
Theo Arttimes, Gia Linh tập gym dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên khi mang bầu. Ảnh: Arttimes.
Theo Vietnamnet, vợ Hà Lê sinh năm 1997, làm vũ công, biên đạo và có nhóm nhảy riêng. Ảnh: Vietnamnet.
Năm 2023, Hà Lê và Gia Linh tổ chức đám cưới. Ảnh: Vietnamnet.
Chia sẻ trên VTV, Hà Lê cho biết, anh và vợ có một quy tắc luôn gọi đối phương là "người yêu" để giữ lửa hôn nhân. Ảnh: Tiền Phong.
"Người yêu ơi, anh cũng không biết nói gì ngoài việc anh yêu em rất nhiều và bọn mình sẽ luôn trân trọng nhau và luôn cố gắng cùng nhau xây dựng gia đình mình thật hạnh phúc", nam rapper nhắn nhủ vợ. Ảnh: FB Hà Lê.
Trong cuộc phỏng vấn với VOV, Hà Lê cho biết, anh đưa cát-sê cho vợ vì biết mình không thể giữ được tiền. Ảnh: FB Hà Lê.
"Thật sự, từ lúc vợ tôi quản lý tài chính, cuộc sống của tôi trở nên đỡ căng thẳng hơn rất nhiều", Hà Lê bày tỏ. Ảnh: VOV.
Vợ chồng Hà Lê có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào sau khi về chung một nhà. Ảnh: VOV.
Thu Cúc (tổng hợp)
#rapper Hà Lê #vợ Hà Lê #vợ chồng Hà Lê

